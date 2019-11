Afrique: CHAN 2020 - Ce sera du 4 au 25 avril

L'annonce a été faite par Narcisse Mouelle Kombi au cours de la cérémonie d'installation des membres des commissions techniques du comité local d'organisation.

C'est désormais officiel ! La 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations de football se déroulera du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. L'annonce a été faite hier après-midi par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi. Le tirage au sort, quant à lui, est prévu en janvier. La date exacte sera fixée dans les prochains jours. Des informations exclusives données par le chef de ce département ministériel au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. C'était au cours de la cérémonie d'installation des membres des commissions techniques du comité local d'organisation de ladite compétition. Parmi les personnalités présentes, le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Les membres des commissions techniques, de la commission de veille, les coordonnateurs et coordonnateurs adjoints de sites ont donc été installés lundi, 4 novembre 2019 à Yaoundé. A tous ces présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres, le ministre des Sports a recommandé « patriotisme, engagement, dévouement, sens du sacrifice, professionnalisme et rigueur». Tout en leur donnant ce conseil : « Gardez-vous des comportements contre-productifs ».

Sans oublier de leur souhaiter un plein succès dans leurs différentes missions. Une vidéo-projection a présenté les infrastructures sportives du CHAN 2020 dans les villes de Yaoundé, Douala, Buea et Limbe. En réalité, apprendra-t-on du ministre Narcisse Mouelle Kombi, il s'agit des choix de la Confédération africaine de football (CAF) à l'issue de la visite d'inspection de septembre dernier. Bafoussam et Garoua n'ont pas été victimes de discrimination. « Ces villes sont appelées à accueillir des grandes manifestations sportives dans le pays comme la Coupe d'Afrique des Nations 2021 », a précisé le ministre des Sports et de l'Education physique. Avec l'annonce de la date officielle de la compétition, chaque segment du comité local d'organisation, a également été présenté hier. Le logo de la compétition aussi.