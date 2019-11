Congo-Kinshasa: Musique sacrée - L'histoire de la Fepaco retracée dans l'album "Le cinquantenaire"

La chorale nationale de l'église Fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et au Congo (Fépaco)/Nzambe malamu (Chonaf) a présenté à la presse, le 3 novembre, à Kinshasa son premier opus.

"Na ye épai na yo", "Sango malamu", "Alexandre Aidini", "Mukamba Tshijila", "Nzambe malamu", "Rehoboth" et "Jubilé" sont les titres contenus dans l'œuvre qui retrace en fait l'histoire des cinquante-deux ans de la confession religieuse depuis sa création par feu l'apôtre Alexandre Aidini Abala à qui la chorale a dédié une chanson. Cet opus de sept titres devait sortir, il y a deux ans, à l'occasion du cinquantenaire de l'existence de l'église Nzambe Malamu. Mais divers éléments survenus au pays au cours de ces deux dernières années ont ajourné sa mise sur le marché, d'autant plus que la Chonaf existe depuis deux ans.

Coordonnateur national de la jeunesse, chorales et Ecole de dimanche (Ecodim) de la Fépaco, Jules Tambwe Itagali, qui est également choriste, a pris le soin de présenter l'album devant un parterre des journalistes et autres professionnels des médias. « Nous sommes là parce qu'une œuvre a été accomplie et pour la présentation aux médias de l'album Le Cinquantenaire, réalisé par la chorale nationale de la Fépaco pendant deux ans, compte tenu du contexte des préparatifs des élections au pays », a-t-il indiqué d'emblée.

L'on retient, par ailleurs, que l'album a été réalisé pour garder la mémoire de la célébration du cinquantenaire de l'église Nzambe malamu. Cette église a été fondée par l'apôtre Alexandre Aidini Abala, il y a de cela cinquante-deux ans. Et Jule Tambwe a poursuivi : « C'est en 2017 que nous avons célébré le cinquantenaire de l'église, et c'est à ce moment-là que nous avons pensé réaliser quelque chose qui peut garder le souvenir de cette commémoration. Parce que le cinquantenaire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une église qui a fait son temps et a pris le temps de croître, une église qui n'est pas la moins connue parmi nous ».

Il a précisé que cet opus est aussi l'histoire de l'évolution des chorales de l'église Fépaco Nzambe malamu. Répondant à ceux qui estiment que le temps des chorales est dépassé, il a soutenu que l'album "Le cinquantenaire" vient démontrer et prouver que celles-ci existent encore. « Lorsque l'on observe le monde musical aujourd'hui, je suis tenté de dire que 70 % de ceux qui chantent dans le monde ou dans les églises, ou encore dans les orchestres, sont les produits des chorales. Donc, la disparition des chorales pourrait bien aussi être la disparition de la musique au Congo », a-t-il dit. L'on note que l'ingénieur de son, Michel Ngongo, a été mis à contribution comme arrangeur de cet opus riche aussi bien en paroles qu'au niveau purement artistique.