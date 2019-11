Sénégal: Le Petit Train Bleu va convoyer des pelerins à Tivaouane - 16 départs programmés entre jeudi et dimanche

Le Petit train de banlieue (Ptb) va assurer la navette entre Dakar et Tivaoune pour les besoins du Gamou 2019. Contrairement à leur décision de ne pas convoyer des pèlerins à Touba lors du Magal 2019, pour des raisons liées à la sécurité des rails, les autorités en charge des transports terrestres vont mettre le Ptb à contribution pour alléger les souffrances de plusieurs milliers de fidèles musulmans sur les routes du Maouloud dont Tivaouane constitue l'attraction. En tout 16 départs sont prévus, dont 9 à l'aller et 7 au retour, entre jeudi et dimanche prochains.

«Comme on fait chaque année, la Direction générale du Petit train bleu de banlieue (Ptb) a pris des mesures et des dispositions pour que le train puisse convoyer les pèlerins pour le Gamou de Tivaoune et revenir sur Dakar. Donc ça va démarrer à partir de jeudi 7 novembre qui va coïncider avec le dernier «Bour

de». Et, ce jour-là, il y aura deux départs entre 15h et 17h. Le lendemain vendredi, la veille du Gamou, il y aura trois départs entre 9h30, 15h et 17h. Et le jour du Gamou, samedi, il y aura quatre départs entre 10h et 17h. En fin, au lendemain du Gamou, il y aura sept trains qui vont quitter Tivaoune pour retourner à Dakar, entre 7h et 20h.

En somme, on fait en sorte que toutes les bourses puisent se retrouver dans nos prix et dans nos tarifs», a assuré Abdou Aziz Kane, responsable de la communication du Petit train de banlieue, interrogé par Seneweb.