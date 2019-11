Sénégal: Oumar Gueye, ministre des collectivites territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires - «Le Progep a impacté positivement plus de 800 000 personnes»

D'un coût global de 60 milliards de francs CFA, le Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) a impacté positivement plus de 800.000 personnes dans la banlieue de Dakar (Pikine, Guédiawaye, Dalifort et Cité Soleil) et même au-delà au Pôle urbain de Diamniadio et Saint-Louis et sa périphérie. Oumar Guèye, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires en a fait la révélation lors de la septième session de formation des acteurs du PROGEP, hier lundi, à Saly-Portudal.

Le Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) a impacté positivement plus de 800.000 personnes issues de zones concentrées sur un rayon de 1200 hectares, a relevé lundi, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires. «Depuis 2012, le PROGEP a fait un travail remarquable. Il y a un mois, j'ai effectué une visite avec le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM) et nous avons parcouru toutes les zones concernées par le programme. Nous y avons constaté avec satisfaction que le Projet a réglé définitivement les questions d'inondation. C'est assez remarquable», a notamment déclaré Oumar Guèye dans l'Agence de presse sénégalaise (Aps).

Le ministre qui prenait part à Saly-Portudal (Mbour, Ouest) à la septième session de formation des acteurs du PROGEP, dont le thème est: «Intégrer l'urgence climatique et les objectifs de développement durable dans les projets et politiques de développement» a relevé que ce projet a changé le visage des quartiers concernés. «Pikine, Guédiawaye, Dalifort et Cité Soleil, où en 2012, personne ne pouvait entrer pendant la saison des pluies sont des localités aujourd'hui complètement libérées des eaux grâce à l'intervention du programme», a-t-il fait valoir.

Oumar Guèye a insisté sur le fait que le Sénégal subissait de plein fouet, les impacts néfastes des changements climatiques, lesquels n'épargnent aucun pays. Selon lui, le mécanisme de mise en œuvre du PROGEP constitue une excellente approche. Au-delà de Pikine et Guédiawaye, le Pôle urbain de Diamniadio et Saint-Louis et sa périphérie sont impactée, avec les changements climatiques, par l'érosion côtière, a souligné Oumar Guèye, justifiant ainsi l'importance des programmes structurants initiés par le chef de l'Etat dans le cadre du relogement des populations impactées.

D'un coût global de plus de 60 milliards de francs CFA, le PROGEP est un projet multi-acteurs qui intègre beaucoup de thématiques, a précisé le directeur général de l'ADM, Cheikh Issa Sall. Il prend fin le 31 décembre 2019 pour ce qui concerne le financement de la Banque mondiale, mais celui du Fonds national de développement (FND) a été prorogé d'une année. Il est maintenant question de dupliquer le modèle du PROGEP, a-t-il expliqué.

LE PROGEP, UNE COMPOSANTE DU PLAN DECENNAL DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Le PROGEP (2012-2019), est une des composantes du Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI). Il est cofinancé, pour un coût global de 121,3 millions de dollars US (60,65 milliards de francs CFA), par l'Etat du Sénégal (13.3%), la Banque mondiale (74.8%), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM - 46%) et le Fonds nordique de développement (7.3%). Sa zone d'intervention qui couvrait initialement les villes de Pikine et de Guédiawaye, a été étendue, suite à l'obtention de deux (02) financements additionnels, à l'agglomération de Saint-Louis et au Pôle urbain de Diamniadio.

Il se décline en 4 composantes: «Composante A : Intégration des risques climatiques dans l'aménagement et la gestion urbaine (SIG, PDD, PUD, Normes, Etudes diverses ... .) ; Composante B : Construction et gestion des ouvrages primaires de drainage ; Composante C : Engagement communautaire dans la réduction des risques d'inondations et l'adaptation au changement climatique ; Composante D : Coordination, gestion et suivi-évaluation du Projet».