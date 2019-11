Ile Maurice: Maubis - Une app pour connaître l'horaire et le trajet de son bus

Attendre à l'arrêt d'autobus, c'est ennuyeux et long. Et les minutes semblent parfois durer des heures. Mais heureusement, il sera bientôt possible de connaître en temps réel le passage des autobus depuis un smartphone. Une application sous le nom de «Maubis» a été lancée la semaine dernière par la National Land Transport Authority.

Cette application mobile disponible sur Android est actuellement en phase pilote. Une fois l'appli téléchargée, il suffit de choisir son itinéraire pour connaître l'horaire de passage du prochain autobus. Sont concernées ces trois compagnies : National Transport Corporation, Rose-Hill Transport Bus Services Ltd et United Bus Service Ltd.

Pour l'instant, la phase pilote s'applique aux lignes (aller-retour) suivantes : 2 Port-Louis-Curepipe, 3 Port-Louis-Vacoas, 102 Port-Louis-Curepipe, 3C Bassin-Port-Louis, 3D La Marie- Port-Louis, 1 Port-Louis-Rose-Hill, 4 Quatre-Bornes-Curepipe, 170 Port-Louis-Curepipe, 3A Phoenix-Port-Louis, 3B Bord-Cascades- Port-Louis, 2A Port-Louis-Forest-Side, 4A Quatre-Bornes-Curepipe, 69 Port-Louis-Beaux-Songes et 170A Port-Louis-Curepipe.