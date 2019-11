Cote d'Ivoire: Lanciné Diaby - "Militantes et militants de la diaspora, vous êtes une chance pour notre parti, le Rhdp, une chance pour notre pays !"

Dans une sorte de message d'orientation sous l'inspiration de la haute direction du parti, Lanciné Diaby, Directeur exécutif adjoint du Rhdp, en charge des militants de l'extérieur, a appelé les adhérents et sympathisants du parti à la mobilisation générale. Ci-dessous , des extraits du discours.

« Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), notre grande formation politique, parti au nom duquel je prends la parole en ma qualité de Directeur Exécutif Adjoint en charge des militants de l'extérieur pour m'adresser à vous , est honoré et fier de vous, qui êtes ses militantes et ses militants de la diaspora, surtout de la délégation RHDP-France avec qui nous célébrons aujourd'hui la présente rentrée politique.

Militantes et militants de la Diaspora, vous êtes une chance pour notre parti, le RHDP, une chance pour la Côte d'Ivoire toute entière, notre terre nourricière en raison de votre fort degré de militantisme, de votre diversité, de vos investissements, de votre savoir-faire et de votre amour pour la Côte d'Ivoire.

Je tiens une fois encore à exprimer ma profonde reconnaissance à notre Président du parti, SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, au Président du Directoire du RHDP, SEM Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Patron et parrain de cette cérémonie pour leur haute marque de confiance à mon endroit.

La présente rentrée politique de la délégation RHDP France qui s'articule autour de la thématique « le RHDP : la garantie d'une paix durable et d'une émergence assurée » m'offre l'agréable occasion d'exprimer ma gratitude à nos illustres invités et de transmettre aux militantes, militants et sympathisants, ici rassemblées, les salutations cordiales et militantes de la direction de notre parti, au-delà des militants, tous les mouvements associatifs de France qui épousent notre combat.

Votre présence massive et distinguée me réconforte, car elle est la preuve de votre engagement à militer au sein du RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée et de votre confiance en ses instances dirigeantes.

Cette présente rentrée politique se déroule dans un contexte national de craintes et de questionnements à l'approche des élections présidentielles de 2020 dans notre pays.

Or pour nous militant, l'approche des joutes électorales devrait inspirer confiance et espoir car notre offre politique, notre vision pour la Côte d'Ivoire est rassurante.

Pour revenir au thème de cette rentrée politique, depuis 2011, je fais observer que le Président de la République SEM Alassane OUATTARA tient les rênes de la Côte d'Ivoire, notre pays, grâce à notre victoire de 2011 qui a été l'aboutissement d'un combat commun engagé par la coalition RHDP.

Sous la houlette de ce rassemblement des Houphouëtistes, nous avons réalisé pour nos concitoyens des projets majeurs qui font aujourd'hui la fierté de notre pays tant au niveau national qu'international.

Ces projets ont permis de construire la Paix et d'assurer notre émergence. Nous devons impérativement les consolider.

Nous vous invitons à vous soustraire ,et à vous éloigner, des discours de haine, de xénophobie, de tribalisme, d'égocentrisme source de discorde et de menace pour la paix.

Grâce au RHDP, au plan économique, la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui une image d'un pays rassurant pour les investisseurs et bailleurs de fonds. Et vous, frères et sœurs qui représentez un potentiel considérable d'épargne, vous devez venir prendre votre place dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, unie qui continue d'avoir besoin de l'effort de chacun de nous.

À ce stade de mon propos, chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous signifier que notre devoir est de bâtir ensemble une Nation forte, dotée de fondamentaux solides, tant sur le plan politique, économique, que social, une Nation dont nous pouvons nous enorgueillir.

Nous devons œuvrer ensemble à préserver notre pays de toute aventure aux conséquences désastreuses. Nous devons ensemble tirer les leçons du passé pour que plus jamais notre patrimoine commun, notre pays, la Côte d'Ivoire, ne soit freiné dans son élan de développement.

Faisons un pour la victoire du candidat du RHDP en 2020.

C'est avec cette note de fidélité aux idéaux de notre parti, le RHDP que je souhaite plein succès a toutes nos activités politiques ».