Cote d'Ivoire: Initiative sur les pêcheries côtières - Les spécialistes en concertation à Abidjan

Abidjan accueille depuis hier à Cocody, la réunion annuelle du Partenariat global et de l'Initiative sur les pêcheries côtières (Cfi).

Plusieurs experts, venus des pays membres de cette initiative, à savoir l'Équateur, le Pérou, le Cabo Verde, le Sénégal, la Côte d'Ivoire prennent part à ce rendez-vous qui s'achève le 8 novembre prochain.

Des structures comme l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Banque mondiale, le Programme des nations unies pour le développement (Pnud), le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), Conservation international, etc., participent également à cette rencontre.

L'objectif étant de faire le bilan de la mise en œuvre du programme Cfi qui regroupe cinq projets, de partager les meilleures pratiques et les expériences des parties prenantes. En 2018, c'est le Pérou qui avait accueilli cette rencontre de haut niveau.

Le programme Cfi arrive dans un contexte où les écosystèmes marins côtiers sont exposés à diverses pressions telles que la surexploitation des ressources, la dégradation de l'habitat, les changements climatiques et la pollution.

Son but est de démontrer et promouvoir des processus plus holistiques et des approches intégrées menant à une utilisation et gestion durable des pêcheries côtières. « Notre défi est de préserver le lien étroit entre la pêche et l'environnement marin.

Je voudrais rappeler que depuis un certain temps, la production des pêches de capture stagne », a rappelé Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, à l'ouverture des travaux.

En Côte d'Ivoire, rien que la pêche artisanale représente plus de 70% de la production nationale qui et de l'ordre de 100 mille tonnes.

Selon le représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, Samy Gaijii, le secteur de la pêche et de la transformation du poisson représente 1,5% du Pib, emploie directement 7000 personnes et 400 000 autres personnes indirectement.

Pour le représentant du gouvernement, le Programme Cfi est donc un outil idéal, « très pertinent » pour protéger ce secteur, assurer « la sécurité alimentaire » tant en Côte d'Ivoire que dans les autres pays impliqués dans celui-ci.