Soudan: Le Cabinet a entendu le rapport sur la visite de Hamdok à Al-Fâcher

Khartoum — Le Conseil des Ministres a, lors de sa réunion ordinaire présidée par son Président le Dr Abdallah Hamdok, écouté un Rapport du Premier ministre sur sa visite Lundi dans l'Etat du Nord-Darfour, au cours de laquelle il s'est rendu dans plusieurs Etablissements de Services, Camps et se familiariser avec la Situation Générale dans cet Etat.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans des déclarations à la presse que la visite avait été une réussite, grâce à l'Accueil Chaleureux Réservé au Premier ministre et à la Délégation de son accompagnement pour réalisation de la Paix.

Lors de sa rencontre avec les Personnes Déplacées, le Premier ministre a affirmé que le Gouvernement est déterminé à réaliser la Paix grâce à ses Efforts Rapides pour parvenir à une Paix Juste et Globale.

Le Ministre a ajouté que la visite du Premier ministre dans les Camps de Déplacés Internes était la première pour un Haut Responsable du Gouvernement et que des Responsables accompagnaient le Premier ministre à écouter les Préoccupations et les Problèmes des Personnes Déplacées et les faire savoir que leurs Demandes sont en cours d'Etude et de Calcification.

Il a déclaré que la plupart des Problèmes des Personnes Déplacées étaient centrés sur le Processus de Paix, la Poursuite des Efforts Pacifiques, la Solution de problèmes des Zones de Peuplement dans les Villages d'où des Personnes avaient été Déplacées et la Remise des Coupables à la Cour Pénale Internationale (CPI).

Le ministre a indiqué que le Dr Hamdok avait inspecté lors de sa visite à l'Hôpital d'Al-Fâcher, capitale de l'Etat du Nord-Darfour, à l'Université d'Al-Fâcher et dans Trois Camps de Personnes Déplacées, en plus de réunions avec le Gouvernement de l'Etat du Nord-Darfour et les Dirigeants des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) et de l'Administration Autochtone.

Il convient de mentionner que la délégation du Premier ministre comprenait des Ministres des Affaires du Cabinet, de la Jeunesse et des Sports et de la Chambre du Gouvernement Fédéral.