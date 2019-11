Soudan: Le Premier ministre termine sa visite dans le Nord du Darfour

Al-Fâcher — - Le Premier ministre Abdallah Hamdok et la délégation qui l'accompagne ont conclu leur visite à Al-Fâcher, capitale de l'Etat du Nord-Darfour, qui a duré une journée au cours de laquelle il s'est familiarisé avec l'ensemble des situations de la population, efforts déployés par le Gouvernement de l'Etat pour assurer la Sécurité et la Stabilité, fourniture de Services et Poursuite des Efforts en vue du Rapatriement Volontaire des Personnes Déplacées.

La délégation accompagnant le Premier ministre était composée des Ministres du Cabinet, de la Chambre de Gouvernement Fédéral et de Jeunesse et Sports.

Lors de sa visite, le Dr Hamdok a rencontré des Représentants de Personnes Déplacées dans les Camps d'Abou-Shoak et de Zamzam et a écouté leurs demandes, notamment en ce qui concerne le maintien de la Sécurité dans les Villages de Retour Volontaire, la Fourniture de Services de Base et la Solution des Problèmes de Refuge et de Déplacement.

Le Premier ministre a, à son tour, a promis d'intégrer leurs points de vue et leurs idées dans leurs efforts pour réaliser la Paix.

Il a également rencontré le Gouvernement et le Comité de Sécurité de l'Etat du Nord-Darfour au cours desquels il a été informé des Plans et Programmes du Gouvernement visant à instaurer une Paix Durable et à mettre en œuvre des Projets de Développement et de Services, saluant les efforts déployés par le Gouvernement de cet Etat dans ces domaines.

Le programme de la visite du Premier ministre comprenait également la tenue de réunions avec des chefs et des représentants des Forces de la liberté et du changement dans le Nord-Darfour.

Le Dr Hamdok a inspecté dans le cadre de sa visite dans l'Etat du Nord-Darfour, à l'Université d'Al-Fâcher, le Nouvel Hôpital d'Accès et d'Urgence, à l'Hôpital Universitaire d'Al-Fâcher, à l'Hôpital au Sud, un Centre de Dialyse Rénale et à la Grande Mosquée d'Al-Fâcher, Sucera le de la Banque Centrale du Soudan (CBOS) et a conclu sa visite en s'adressant aux Médias.