Afrique: Politique foncière - Une conférence sur le sujet se tiendra en Côte d'Ivoire

La troisième édition de la rencontre biennale, organisée par le Centre des politiques foncières, pense offrir aux parties prenantes une tribune importante pour créer des réseaux, approfondir leurs engagements et renforcer leurs capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques en la matière.

La troisième édition de la conférence sur la politique foncière en Afrique aura lieu du 25 au 29 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'organisateur, le Centre des politiques foncières, pense que cette rencontre sera une occasion pour un débat stimulant sur les politiques consacrées à la promotion de la bonne gouvernance foncière sur le continent.

Cette réunion est organisée, cette année, par la Banque africaine de développement sur le thème « Remporter la lutte contre la corruption dans le secteur foncier : option viable pour la transformation de l'Afrique ». Elle offrira aux parties prenantes africaines une tribune importante pour créer des réseaux, approfondir leurs engagements et renforcer leurs capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières, grâce à un accès aux connaissances et à une politique foncière s'appuyant sur des faits probants.

Il est également attendu de cette conférence la création d'un consensus entre parties prenantes et décideurs africains sur l'orientation future à adopter pour résoudre les problèmes de gouvernance foncière, en mettant un accent particulier sur la corruption. Le thème retenu fait, d'ailleurs, écho à la proclamation de l'Union africaine consacrant 2018 « année de la lutte contre la corruption en Afrique ».

Dans un communiqué y relatif distribué par APO Group pour la Banque africaine de développement, il ressort qu'à l'instar des sessions précédentes, des chercheurs, des représentants de gouvernements et des responsables politiques, des représentants de la société civile, du secteur privé et des autorités traditionnelles participeront à cette conférence. La toute première édition s'était déroulée en 2014, et la deuxième, qui avait réuni quatre cent cinquante participants, s'était tenue en 2017.