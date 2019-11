Afrique: L'Angola souligne les progrès réalisés entre l'ONU et l'Union africaine

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Ethiopie, Francisco da Cruz, a mis en relief lundi (4) les progrès réalisés par le Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), concrétisés par des séminaires conjoints et des réunions consultatives annuelles.

S'exprimant lors de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à la Représentation permanente d'Angola auprès de l'UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le diplomate angolais a considéré comme cruciale l'instauration d'un dialogue permanent dans lequel la paix et la sécurité seraient toujours en tête de l'ordre du jour.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Francisco da Cruz a également informé ses interlocuteurs de l'articulation et de la complémentarité entre les communautés économiques régionales et le CPS dans la résolution des conflits, indique le bureau de presse de l'Ambassade d'Angola en Éthiopie dans un communiqué.

Depuis 2018, l'Angola, ainsi que l'Algérie, le Burundi, Djibouti, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Maroc, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Leone, le Togo et le Zimbabwe, exerce un mandat de deux ans au CPS de l'Union africaine.

Said Dinnit, qui dirige la délégation du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré que sa visite à l'ambassade d'Angola en Éthiopie visait à recueillir des informations sur les progrès, les défis et les difficultés en matière de coopération, en particulier dans le domaine de la paix et de la sécurité, car l'Angola joue un rôle important sur le continent.

De nationalité algérienne, Said Djinnit a été désigné pour analyser avec certains pays du CPS, du 4 au 8 novembre, des aspects d'intérêt commun aux deux conseils, fondamentalement liés à la paix et à la sécurité, aux opérations de maintien de la paix et au financement.

Les deux conseils se sont réunis en octobre dernier à Addis-Abeba lors de la 13e réunion de consultation conjointe annuelle.