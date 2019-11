Congo-Brazzaville: Humanisme - Les rotariens veulent renforcer leur présence au Congo

La gouverneure du District 9150 Rotary International, Anna Kémajou Nkodia, qui a présenté cet organisme au Premier ministre, Clément Mouamba, le 4 novembre, lui a fait part de ce que le Congo ne compte à peine que cent-vingt rotariens.

En séjour de travail en terre congolaise où elle est venue évaluer la feuille de route mise en œuvre depuis le 1er juillet dernier, Anna Kémajou Nkodia et sa délégation ont échangé, lundi, avec le chef du gouvernement. « Nous avons eu ainsi l'honneur d'être reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement et nous étions très contents de savoir qu'il connaît notre mouvement. Il l'apprécie parce que nous œuvrons dans l'humanitaire et avons l'habitude d'accompagner les gouvernements dans les domaines où ils ne peuvent pas », a expliqué, à la presse, la gouverneure du District 9150 Rotary International pour l'année 2019-2020.

Pendant son séjour au Congo, Anna Kémajou Nkodia rencontrera les différents clubs de Brazzaville et de Pointe-Noire ainsi que leurs présidents et membres. « Nous avons fait part au Premier ministre de ce que le Rotary apporte énormément et financièrement des moyens pour faire en sorte que des projets soient réalisés. Mon souhait est de faire en sorte qu'il y ait plus de rotariens. Il a compris la nécessité et nous lui avons expliqué que plus il y a des mains pour servir, plus les problèmes qui seraient disséminés dans notre pays trouveront de solutions par les rotariens », a-t-elle poursuivi, rappelant que le Congo ne comptait que cent-vingt rotariens.

Selon elle, le chef du gouvernement partage le même point de vue que cette délégation car cent vingt rotariens pour un pays comme le Congo, c'est un nombre très insuffisant. « Le Premier ministre a demandé qu'il y ait plus de rotariens, que le nombre de rotariens actuel soit doublé d'ici à la fin de ce mandat parce que nous doublerons ainsi les actions pour le bénéfice de la population qui en a véritablement besoin. Nous ne devrons pas nous limiter à Brazzaville et à Pointe-Noire, il y a aussi Dolisie, Oyo... où les rotariens peuvent avoir de clubs et peuvent servir les communautés », a déclaré Anna Kémajou Nkodia.

Notons que les rotary clubs orientent souvent leurs actions dans les six axes stratégiques qui sont la paix, l'eau, l'alphabétisation, la santé, la santé de la mère et de l'enfant ainsi que le développement économique et local. Habitué à financer des projets de moyenne envergure, le Rotary souhaiterait réaliser des actions à hauteur de deux cent mille dollars.