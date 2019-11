Cote d'Ivoire: Zokora Maestro (conseiller à la Dtn) - « C'est un devoir de servir mon pays »

interview

Quelle a été votre réaction après votre nomination à la Dtn ?

C'est une preuve de reconnaissance, parce que j'ai servi mon pays dignement. Sans prétention aucune, je suis le joueur le plus capé de la sélection nationale de football de Côte d'Ivoire, avec plus de 150 sélections. C'est mon devoir d'apporter mon savoir et mon expérience à mon pays.

Comment comptez-vous réussir cette nouvelle aventure qui débute pour vous ?

La sélection nationale de Côte d'Ivoire est déjà bien entourée. Chacun doit jouer sa partition. En tant qu'ancien capitaine des Eléphants, j'ai un vécu que je vais tenter de communiquer à mes jeunes frères par mes conseils. C'est une institution et je suis au service du pays.

Maestro futur entraîneur des Eléphants, vous y songez ?

Pour être franc, ce n'est pas ce à quoi j'ai pensé après ma carrière. Je me sens plus à l'aise en donnant des conseils, dans la supervision et la détection des jeunes talents et dans la formation. En toute chose, la base est très importante.

Que pensez-vous de la vision de la Fédération pour le football ivoirien ?

L'ambition de la Fédération est de se projeter en 2024, pour les J.O et la Coupe du monde 2026. Mais il ne faut pas oublier la Can 2021 au Cameroun et la Can 2023 en Côte d'Ivoire.

Ce sont des challenges importants qui vont permettre à notre football de se relancer. Participer à ce projet est quelque chose de fabuleux pour moi.