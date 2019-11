Afrique: Foire internationale des importations de Chine - Les présidents chinois et français s'opposent à l'unilatéralisme

Dans leurs discours respectifs lors de la deuxième édition de l'événement, lancée le 5 novembre à Shanghai, Xi Jipping et Emmanuel Macron ont souligné leur affiliation à un monde multipolaire.

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé à déployer des efforts pour promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement. « Nous devons adhérer à la démolition de murs, au lieu de construire des murs, s'opposer résolument au protectionnisme, à l'unilatéralisme, réduire continuellement les barrières commerciales et cultiver conjointement la demande du marché », a-t-il déclaré.

Beijing entend réduire davantage les tarifs et les coûts institutionnels. « La Chine assouplirait davantage l'accès au marché pour les investissements étrangers et raccourcirait sa liste négative», a indiqué le président chinois.

S'appuyant sur l'élargissement et l'optimisation de son marché, l'amélioration de l'environnement d'affaires, l'approfondissement de la coopération multilatérale et bilatérale ainsi que la construction conjointement de l'initiative "La Ceinture et la route", la Chine soutient les démarches en faveur d'une économie mondiale ouverte et coopérative.

Elle s'oppose au blocus du savoir, afin d'éviter la création ou même l'élargissement du fossé technologique et exhorte, par la voix de son dirigeant, à travailler pour renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle.

Dans la même perspective, le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé le recours à l'action unilatérale, à l'arme tarifaire et à la loi du plus fort. Selon lui, la guerre commerciale ne fait que des perdants en pesant sur la croissance mondiale. « L'esprit de coopération produit de résultats plus que celui de la confrontation », a-t-il relevé.

Ajoutant que « l'Union européenne et la Chine doivent travailler à un agenda de coopération et d'harmonie, au-delà des différences parfois profondes entre leurs deux modèles ».

Il dit espérer un accord commercial entre les deux principales économies mondiales, qui préserve les intérêts des autres pays.

Le président français a, par ailleurs, constaté la transformation de l'économie chinoise et fait l'éloge des résultats obtenus par Beijing en matière d'ouverture de son marché. «Le choix de l'ouverture de la Chine a permis le changement économique et social le plus rapide et le plus massif de l'histoire de l'humanité. Nous avons besoin d'une plus grande ouverture de la Chine et de son marché domestique », a fait savoir Emmanuel Macron.

"La Chine n'est plus aujourd'hui l'atelier du monde pour la production de produits à bas coût"

« Elle entend à juste titre développer son marché domestique, offrir des perspectives à ses classes moyennes, occuper les premiers rangs dans la compétition mondiale sur les produits à haute valeur ajoutée technologiques », a déclaré le président français.

Le chef de l'Etat français a également salué "l'amitié franco-chinoise" en inaugurant le Centre Pompidou de Shanghaï, la première implantation hors d'Europe du célèbre musée d'art parisien. La dernière journée de la visite du président français, ce 6 novembre, sera consacrée à des discussions entre les deux présidents sur les grands dossiers, comme la lutte contre le réchauffement climatique

Au total, cent cinquante-cinq pays et régions, ainsi que vingt-six organisations internationales participent à la deuxième édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine, qui se déroule à Shanghai, du 5 au 10 novembre.

La zone d'exposition couvre une superficie de 360 000 m2. Soixante- quatre pays organiseront leurs expositions nationales, et 3 893 sociétés participeront aux expositions commerciales, a indiqué, mardi, Hu Chunhua, vice-Premier ministre chinois, lors de la cérémonie d'ouverture.