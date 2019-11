Congo-Kinshasa: Leïla Zerrougui échange avec le ministre de l'Intérieur sur la professionnalisation de la police

La Représentante spéciale du Secrétaire générale de l'ONU en RDC, Leïla Zerrougui, a échangé lundi 4 novembre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, sur la professionnalisation de la Police nationale congolaise (PNC). Ils ont aussi évoqué la situation sécuritaire dans certaines provinces, de la justice pour sécuriser la population et lutter contre l'impunité.

« On a discuté de la formation de la police, la démilitarisation de certaines provinces notamment le Kasaï, le Tanganyika où il faut renforcer la police, la justice et ramener le développement et la stabilisation de ces zones. Nous avons discuté des projets qu'on peut mener ensemble pour appuyer les capacités de la police, sa professionnalisation et son déploiement et en même temps, comme c'est lui qui a en charge la sécurité, on a abordé les zones où il y a des conflits et groupes armés. On a aussi parlé des zones où certains groupes armés qui n'ont aucun agenda politique se comportent comme de gangs criminels. Et donc là aussi le rôle de la police et de la justice est central », a affirmé Mme Leïla Zerrougui.

Les deux personnalités ont aussi discuté sur l'appui de la MONUSCO aux FARDC et ont envisagé de travailler sur la crise dans certaines zones et la réconciliation des communautés.