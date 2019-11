Congo-Kinshasa: Vers la conservation démocratique du pouvoir - Laurent Batumona lance le label "2023 FATSHI TOUJOURS" !

L'Honorable Laurent Batumona a lancé, officiellement, dans la salle Bikapi de la Foire internationale de Kinshasa, le label "2023 Fatshi toujours". C'était en compagnie d'autres partenaires politiques. Ce nouveau label permettra à l'Udps et ses alliés de se projeter déjà pour la conquête et l'exercice du pouvoir en 2023. Pour ce faire "2023 FATSHI TOUJOURS" se fixe, entre autres objectifd, mobiliser les congolais afin qu'ils soutiennent les actions du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, jusqu'en 2023. Notamment, la lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement de base, l'entreprenariat de la jeunesse, l'Etat de droit et la justice.

Auréolé de ses mandats à la députation nationale comme provinciale, l'Honorable Laurent Batumona a détaillé le rôle que le nouveau label, "2023 FATSHI TOUJOURS", veut jouer dans l'arène politique congolaise. L'idée, c'est de faire face aux plus grands défis auxquels les Congolais sont confrontés actuellement, entre autres, la lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement de base, l'entreprenariat de la jeunesse, l'Etat de droit et la justice. Le fait d'être une force politique alliée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, le nouveau label oblige incontestablement de soutenir la Vision du Président Félix Tshisekedi Tshilombo dans toutes ses facettes. "2023 FATSHI TOUJOURS" doit être à la hauteur, soutien-t-il. Créé par le Mouvement de Solidarité pour le Changement, le label "2023 Fatshi toujours" garantit la qualité de la lutte démocratique pour la conquête du pouvoir et, aussi, de le préserver. "2023 Fatshi toujours" a la particularité d'inclure les efforts déployés à travers le monde par le Président de la République pour convaincre des investisseurs à venir opérer dans les différents secteurs de la vie nationale.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en sigle, s'est fait rejoindre par son partenaire le "Mouvement des Leaders Fatshistes pour le Développement", MLFD en sigle. Parrains et Autorités morales de ce nouveau mouvement, ils soutiennent la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur l'entreprenariat, son levier de développement de la classe moyenne, de la jeunesse et de l'Etat de droit en République démocratique du Congo. Ils ambitionnent de placer ce dynamique projet de solidarité au cœur des Congolais pour construire l'avenir et se focaliser sur le futur afin de défendre les valeurs telles que la justice sociale, l'égalité des droits et les libertés fondamentales.

L'initiateur du Label "2023 Fatshi toujours" estime que, pour asseoir la volonté politique ou mieux la vision du Chef de l'Etat, il faudrait que soit renouvelée la magistrature pour mieux combattre la corruption et le détournement des deniers publics. Il va de soi, a-t-il soutenu, que "2023 Fatshi toujours" soutient la gratuité de l'Enseignement de base engagée par le Président de la République.

En sa qualité de Coordonnateur des Forces Politiques et Alliées de l'UDPS, Laurent Batumona, accompagné du Coordonnateur du MLFD, Caleb, a remis à cette occasion des Brevets aux lauréats qui ont suivi avec abnégation la formation sur la défense de droit de l'Homme.