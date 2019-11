Maroc: Chauve qui peut !

Si les supporteurs du Raja et du Wydad connaissaient Eugène Ionesco et s'ils avaient lu la pièce « La Cantatrice Chauve », nous aurions vu dans les gradins des Tahar Benjelloun, Mahi Binebine, Abdallah Laroui, Mohamed Berrada, Mustapha Jmahri ou Ahmed Assid au lieu d'un public en majorité à moitié analphabète pour ne pas dire inculte.

Ecrite par Eugène Ionesco en 1950, « La Cantatrice Chauve » qui traite de l'absurde détient le record du monde du nombre de représentations sans interruptions d 'une pièce de théâtre dans une même salle. Mais pour connaître tout cela, le public du Raja et du Wydad devait avoir outre Larousse ou le Petit Robert moult encyclopédies comme livres de chevet.

Le message adressé par les Ultras Eagles, auteurs de ce tifo surréaliste, n'a pas été saisi par les spectateurs du monde arabe en général et ceux du stade Mohammed V en particulier, de même qu'il n'a pas été compris par le réalisateur du derby non plus. Ce dernier s'est, par conséquent, focalisé sur celui des Winners beaucoup plus accessible que celui de leurs rivaux. Cela a, bien évidemment, provoqué l'ire des fans rajaouis qui ont vite crié au favoritisme en accusant même un journaliste marocain d'être derrière cette «manigance» !!! Or rien de tout cela n'est vrai!

Ce qui l'est, par contre, c'est que les Winners ont eu l'intelligence de s'adresser au public dans un langage terre à terre alors que les Ulras Eagles se sont fourré le doigt dans le nez en employant un message qui ne se comprendrait que dans un salon littéraire et non pas une arène de sport.

Seule consolation pour les supporteurs du Raja, c'est que les Green Boys qui seront chargés de confectionner le tifo du match retour promettent une belle revanche!