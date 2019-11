Afrique Centrale: La CNSS et Agnès Mwad prennent les commandes du BLAISAC

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la République Démocratique du Congo et sa Directrice Générale, Mme Agnès Mwad Nawej Katang, viennent de prendre la tête du Comité du Bureau de Liaison de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l'Afrique Centrale (BLAISAC). Ils ont été désignés pour présider cet organisme qui réunit les Caisses Nationales de Sécurité Sociale de la Zone Afrique Centrale.

Cette désignation fait suite aux travaux du séminaire technique sur l'harmonisation des législations des régimes de protection sociale en Afrique Centrale tenu à Kinshasa du 9 au 11 septembre 2019. Les participants à ces assises ont eu à se rendre compte des performances remarquables que continuent à réaliser la CNSS-RDC, sous le leadership de sa Directrice Générale.

En des circonstances exceptionnelles, l'histoire a toujours démontré qu'il existe des hommes et femmes d'exception qui se démarquent du lot et naviguent à contre-courant du vent de l'environnement difficile dans lequel ils exercent. Pour tous ceux qui ont observé son travail de près, Agnès MWAD NAWEJ est de cette race. Ils sont, en effet, convaincus des prouesses de cette dirigeante qui a maintenu le cap de la croissance dans sa gestion et a hissé la CNSS au rang de meilleures Caisses que connaît le Continent.

A la longue liste de réalisations de cette entreprise dont les performances ne sont plus à démontrer, les participants à ce séminaire se sont rendu compte de la réussite de la réforme en Régime général de sécurité sociale dont la population congolaise a commence à tirer bénéfice et la rénovation de l'Immeuble Administratif de cette entreprise qui est à ce jour une merveille de la République.

Nombreux sont ceux qui disent coup de chapeau à cette femme et souhaitent un fructueux mandat à la CNSS pour la confiance leur témoigné par les Caisses Sociales de l'Afrique Centrale. C'est aussi l'occasion de reconnaître les efforts fournis par l'ensemble du Personnel de la CNSS qui, en s'appropriant cette réforme, a contribué efficacement à la réussite de celle-ci par le travail bien fait.

Cependant, nul n'ignore le souci du Président de la République, Félix Tshisekedi et du Gouvernement de la République dirigé par Ilunga Ilunkamba d'améliorer le bien-être de la population congolaise. Ainsi, faisant de la vision du Chef de l'Etat son cheval de bataille sur le plan social, la CNSS, sous l'encadrement de Nene Nkulu, Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, de son Conseil d'Administration et de sa Direction Générale, a, par cette réforme, contribué à l'amélioration des conditions sociales des plus vulnérables, des personnes de troisième âge et apporté de nouveaux revenus aux assurés sociaux par la nouvelle tranche des prestations aux familles.

La gestion de cette Caisse sous la gouverne de Mme Agnès Mwad est donc un exemple à suivre.