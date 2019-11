Congo-Kinshasa: Trois projets intégrateurs de la BAD soumis aux membres du comité de conjoncture économique

Trois projets intégrateurs de la Banque Africaine de Développement (BAD) et supervisés par la CEEAC ont été soumis aux membres du comité de conjoncture économique ce mardi 5 novembre 2019.

C'est ce qu'a expliqué la Vice-Premier ministre en charge du Plan, Elysée Munembwe après la réunion présidée par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'attention des Ministres, membres permanents du comité de conjoncture économique et des quelques Invités.

Il s'agit, en effet, du projet de construction de la route Wesso Bangui et Ndjamena, celui du pont à jeter sur la rivière Ubangi pour relier Bangui à Zongo et le projet de construction du Pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ces projets seront soumis encore au Conseil des Ministres pour approbation, en plus du projet de décret pour la création de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations.

Le comité de conjoncture économique de ce mardi a été également informé de la situation générale qui prévaut dans le secteur minier, présentée par le Ministre des Mines. Et le Ministre des Transports et Voies des Communications, quant à lui, a présenté le projet de joint venture entre AFRICA WOOD et l'Office des Gestions des Frets Multimodales (OGEFREM).

A cela s'ajoutent le projet de construction du Port en eaux profondes de BANANA et celui de production des permis de conduire qui manque en RDC depuis 2017. Le Ministre du Commerce Extérieur et son collègue de l'Economie ont soumis au comité de conjoncture économique la situation de crise de la farine du maïs au Kasaï Oriental et des pistes de solutions pour en sortir en urgence.

Faudrait également signaler que dans le secteur de l'éducation, le Directeur de Cabinet du Premier ministre, Kabuya Kalala a reçu ce mardi à la Primature, la délégation du Partenariat Mondial pour l'Education conduite par sa Directrice Générale, Alice Albright. Il était question pour cette délégation qui s'est faite accompagnée par le Ministre d'Etat à l'EPST, Willy Bakonga, d'examiner les priorités du Gouvernement Ilunkamba sur le financement de la gratuité de l'enseignement de base en RDC.

La Directrice du Partenariat Mondial pour l'Education se dit émerveillée de l'engagement du gouvernement congolais dans cette dynamique pour l'amélioration de la qualité de l'éducation de base en RDC, afin que les enfants congolais acquièrent des connaissances pour bien construire l'avenir du pays. La réflexion va se poursuivre entre le gouvernement central et le Partenariat mondial de l'éducation pour un accord sur l'appui à la politique de l'enseignement de base en RDC.