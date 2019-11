Congo-Kinshasa/Gabon: A quelques jours du match contre le Gabon, Nsengi Biembe réajuste sa liste et récupère Glody Ngonda

La campagne qualificative de la prochaine Can, longue d'une année, démarre dans quelques jours pour les Léopards de la RDC qui vont recevoir les Panthères du Gabon, le jeudi 14 novembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. "Qui veut aller loin, ménage sa monture", dit-on, le sélectionneur Christian Nsengi Biembe a réajusté sa liste de 28 joueurs convoqués en écartant certains et en intégrant d'autres dont Glody Ngonda, le latéral gauche du FC Dijon, en France.

Le coach N'sengi Biembe qui voit ce que les autres ne voient pas a donc écarté le gardien Riffi Mandanda, Gaël Kakuta, Enzo d'Alberto, Jonathan Okito, Nil de paw, ainsi que Dongo Ava de l'AS V.Club malgré sa forme. Il a réintégré Glody Muzinga qui a impressionné tout le monde le week-end dernier par sa belle prestation au match qui a opposé son équipe, Dijon, à Paris Saint Germain. Glody Ngonda a été au four et au moulin, un grand artisan de cette victoire historique de son équipe face au PSG. Actuellement, il est parmi les joueurs qui ont un bon temps de jeu dans leurs clubs respectifs.

Glody Ngonda, 14 sélections déjà avec les Léopards, sera-là pour honorer sa 15ème et 16ème sélection. La RDC joue le 14 novembre contre le Gabon, à Kinshasa ; le 18 novembre contre la Gambie, à Banjul, pour le compte respectivement de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La troisième journée n'interviendra qu'à la fin du mois d'août 2020, avant que tout puisse se clôturer au mois de novembre. C'est une campagne qui prendra toute une année. La RDC est dans la poule D, ensemble avec le Gabon, la Gambie et l'Angola.

La Can proprement dite se jouera au mois de juin 2021, comme qui dirait, les équipes qualifiées auront plus de six mois de préparation.

Voici les joueurs sélectionnés

Le sélectionneur Christian Nsengi Bieme est passé d'une liste de 28 à 25. Les joueurs comme Gianeli Imbula, Samuel Moutoussamy, Nelson Balongo pourront fêter leurs premières sélections avec les Léopards A dans un match officiel.

Gardiens

-Jackson Lunanga (AS V.CLUB/ Rd-Congo)

-Joël Kiassumbua (SERVETTE GENEVE/SUISSE)

-Timothy Bruce Fayulu (FC SION/SUISSE)

Défenseurs

-Mukoko Amale (DCMP/Rd-CONGO)

-Jordan Ikoko (LUDOGORETS/ BULGARIE)

-Chancel Mbemba (FC PORTO/PORTUGAL)

-Marcel Tisserand (WOLFSBOURG/ALLEMAGNE)

-Christian Luyindama (GALATASARAY/TURQUIE)

-Arthur Masuaku (WEST HAM FC/ANGLETERRE)

-Fabrice Nsakala (ALANYASPOR/TURQUIE)

-Glody Ngonda (DIJON FC/FRANCE)

Milieux de terrain

-Wilfried Moke (ANKARAGUCU/TURQUIE)

-Giannelli Imbula (LECCE/ITALIE)

-Samuel Moutoussamy (FC NANTES/FRANCE)

-Paul-José Mpoku (STANDARD DE LIEGE/BELGIQUE)

-Dieumerci Ndongala (KRC GENK/BELGIQUE)

-Jordan Botaka (SAINT TROND/BELGIQUE)

Attaquants

-Jody Lukoki (LUDOGORETS/BULGARIE)

-Chadrac Akolo (AMIENS SC/FRANCE)

-Neeskens Kebano (FULHAM FC/ANGLETERRE)

-Yannick Yala Bolasie (SPORTING CP/PORTUGAL)

-Cédric Bakambu (BEIJING GUOAN/CHINE)

-Jackson Muleka (TP MAZEMBE/Rd-CONGO)

-Jonathan Bolingi (KAS EUPEN/BELGIQUE)

-Nelson Balongo (SAINT TROND/BELGIQUE).