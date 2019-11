Algérie: Parc culturel de l'Ahaggar - La diversité, facteur de consolidation de l'appartenance et de l'identité nationale

Tamanrasset — Les composantes de la diversité culturelle et de la biodiversité que renferme le Parc national culturel de l'Ahaggar constituent des facteurs de consolidation de l'appartenance territoriale et de l'identité nationale, ont souligné les participants à une journée d'étude au Centre universitaire de Tamanrasset.

"Les composantes de cette diversité qui revêt une importance particulière de l'office constituent un riche legs matériel et immatériel de grande importance pour ce parc vaste de plus de 633.000 km2", a estimé les intervenants (chercheurs et spécialistes) à cette rencontre initiée dans le cadre du 32ème anniversaire de la création de l'Office du parc national culturel de l'Ahaggar (OPNCA).

Pour le directeur de l'OPNCA, Mahmoud Amerzagh, le projet de préservation de la biodiversité d'intérêt mondial et l'utilisation durable des services éco-systémiques dans les parcs culturels en Algérie, constitue un important projet dans la mesure où il contribuera à la valorisation des acquis culturels et biologiques existants dans ce vaste territoire et constituant un des solides facteurs de raffermissement des liens entre l'homme et la terre.

La création d'un réseau d'observation de la biodiversité, issu de la population locale, d'une base de données au niveau de la direction nationale du projet, le lancement de campagnes et d'actions participatives à même d'élaborer des plans de préservation du patrimoine écologique et culturel des parcs, font partie des mesures préventives préconisées pour la protection du parc.

Le directeur du département des études et de développement du patrimoine naturel à l'OPNCA, Mohamed Belghoul, a, de son coté, indiqué que cette instance assume un rôle important dans le suivi et les recherches scientifiques des composantes du parc, mettant à profit tous les moyens nécessaires et la formation de la ressource humaine en vue de renforcer les actions et capacités d'intervention, d'organiser les expéditions scientifiques, faire un état des lieux des composantes de ce territoire et sensibiliser les populations locales sur l'intérêt culturel et civilisationnel que revêt cet espace.

Selon l'intervenant, ces activités informatives contribuent au renforcement de la confiance entre le citoyen et son environnement, notamment lorsqu'il s'agit d'un patrimoine culturel riche, vaste et diversifié, avant d'appeler à la modernisation des formules de sensibilisation et l'intensification des actions de proximité et des activités académiques.

Cette manifestation d'information et de sensibilisation (3-5 novembre) s'assigne comme objectifs la vulgarisation, auprès du grand public, des diverses missions du parc dans la conservation des biens culturels et naturels de la région et les mécanismes réglementaires régissant les activités de l'Office.

L'évènement est mis à profit pour examiner les voies à même d'impliquer le citoyen dans les efforts de préservation du milieu naturel du parc en vue d'assurer la pérennité de son patrimoine et sa richesse naturelle, legs important de la culture locale et nationale, selon les organisateurs.

Des ateliers de sculpture et de taille d'outils en pierre, ainsi que des jeux traditionnels sont aussi programmés, outre une cérémonie en l'honneur de personnalités activant dans le domaine de la préservation du patrimoine local.