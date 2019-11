Soudan: La chine confirme la croissance et le développement de ses relations avec le Soudan

L'ambassadeur Jiang Feng , directeur adjoint du département Asie de l'Ouest et Afrique du Nord du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné la croissance, le développement et la solidité des relations de longue date entre le Soudan et la Chine à tous les niveaux.

"La plus importante de leurs politiques est de consolider les relations avec les peuples et de contribuer à la création d'un développement durable et à la création de relations mutuelles qui contribuent à la réalisation de ces objectifs en évitant d'interférer dans les politiques intérieure des pays ", a-t-il déclaré au bureau du ministère des Affaires étrangères à Beijing.

M. Jiang Feng a déclaré que son administration comptait (23) pays, notant que les relations avec ces pays se développaient sans heurts à tous les niveaux.

Il a souligné que la Chine continuerait à soutenir le Soudan par le biais de toutes les instances internationales, soulignant la nécessité de développer des relations culturelles avec le Soudan, soulignant la profondeur historique du Soudan dans l'ancien royaume de Koush et son extension au nord, notant une plus grande ouverture dans les relations entre les pays arabes et africains et la Chine.

Il a attiré l'attention sur les tentatives de l'Occident de dominer les pays en développement pour défendre ses intérêts, appelant au développement des pays africains et de leurs peuples, soulignant que les pays développés craignaient que les pays en développement progressent et se développent et soient surmontés à certaines périodes.

Le directeur adjoint du département de l'Asie de l'Ouest et Afrique du Nord du ministère chinois des Affaires étrangères a expliqué en détail le concept d'établissement de la 'Route de la Soie', indiquant que celle-ci visait à rechercher le développement de tous les pays en voie de développement par le biais d'un partenariat réel avec la Chine.