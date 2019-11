Soudan: Les forces soudano-libyennes reconquièrent 112 citoyens soudanais

Dongla — Les forces conjointes soudano-libyennes dans l'état fédéré du Nord (Shamalya) au nord du pays ont réussi à récupérer 112 ressortissants soudanais expulsés par les autorités libyennes de leur territoire.

Le commandant par intérim des forces conjointes soudano-libyennes, lieutenant-colonel Nassir Alamin Al-Haj a confirmé que les forces conjointes soudano-libyennes travailleraient et contribueraient toujours avec d'autres agences de sécurité au maintien de la sécurité et de la stabilité, à la lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains et de la migration illégale et à la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale.

Nassir a déclaré dans une déclaration pour SUNA que la plupart des segments qui poursuivent l'immigration clandestine sont des jeunes sur les quels compte le pays énormément pour contribuer à sa reconstruction et à son développement et pour bénéficier des vastes possibilités dans tous les domaines.

À leur tour, un certain nombre de Soudanais déportés par les autorités libyennes ont salué les efforts et le rôle des forces conjointes soudano-libyennes dans la sécurisation de la frontière et la mise en place de la sécurité, de la stabilité et de la protection de la propriété, soulignant qu'elles avaient été durement traitées par les autorités libyennes.