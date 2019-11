Maroc: RAM lance un nouveau programme de vols Tout Cargo

Royal Air Maroc (RAM) a lancé un nouveau programme Tout Cargo pour la saison d'hiver qui s'étend du 27 octobre 2019 au 28 mars 2020, a annoncé, lundi, la compagnie aérienne.

"Grâce à son avion B767-300 dédié exclusivement au fret, opérationnel depuis juin 2018, la compagnie nationale renforce ainsi son réseau par l'introduction de nouvelles destinations desservies en appareil Tout Cargo telles que Paris CDG et Niamey à raison d'une fréquence par semaine pour chaque destination", a indiqué la RAM dans un communiqué.

Royal Air Maroc dessert trois destinations en Europe. Outre Paris, elle relie Bruxelles à raison de trois fréquences par semaine et Francfort deux fois par semaine, rapporte la MAP.

Le nouveau programme Tout Cargo prévoit également le doublement de fréquences sur Bamako et sur Abidjan (deux fréquences par semaine pour chaque liaison).

"Leader du fret aérien en Afrique, la compagnie renforce ainsi son activité de transport de fret sur le continent. Son programme Tout Cargo comprend au total cinq destinations : Niamey, Abidjan, Bamako, Lagos et Douala", a souligné la même source. En plus de ces destinations desservies en B767-300 Freighter, Royal Air Maroc transporte également du fret sur un réseau mondial de plus de 85 destinations, grâce aux capacités en soutes de sa flotte moyen et long-courrier composée de 58 appareils dont 9 gros porteurs.

Doté d'une capacité de 45 tonnes, l'appareil Tout Cargo de la Compagnie permet aux exportateurs et aux importateurs marocains de transporter des marchandises plus volumineuses et en plus grandes quantités, avec une qualité de service améliorée, tant en matière de délais de livraison que de disponibilité des capacités.

Grâce à son activité cargo, la compagnie nationale met au service des opérateurs économiques un outil important pour la promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique, d'une part, et les autres pays du monde, d'autre part.