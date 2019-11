Madagascar: Basket Africa League - La GNBC évolue dans la division Est à Kigali

Mory était toujours décisif lors des rencontres de la GNBC.

Du 17 au 22 décembre, la GNBC en découdra aux côtés de sept autres équipes pour la seconde étape du BAL au Kigali Arena, Rwanda.

Après leur qualification à domicile, l'équipe de la Gendarmerie Nationale Basket-ball Club (GNBC) s'envolera pour Kigali, Rwanda pour l'élite 16 du Basket Africa League (BAL) du 17 au 22 décembre. La bande à Elly Randriamampionona évoluera dans le groupe H aux côtés de sept autres équipes de la division Est. « Après ces éliminatoires intenses, les joueurs auront droit à une petite pause. Nous allons reprendre les entraînements à partir du 11 novembre. Pour cette deuxième étape de la compétition, nous avons constaté qu'on a des lacunes sur les intérieurs. Le staff et l'ensemble de l'équipe se réuniront le courant de cette semaine pour décider si nous allons faire appel à des renforts ou non », a souligné Lova Raheridera, coach de la GNBC. Six équipes sur les huit sont déjà connues à savoir Patriots BBC (Rwanda), City Oilers (Ouganda), Feroviarro Maputo (Mozambique), UNZA Pacers (Zambie), Kenya Ports Authority (Kenya) et la GNBC (Madagascar).

Les deux wild-card seront attribuées par la FIBA Afrique. Le groupe F verra la confrontation les huit équipes de la division Ouest du 26 novembre au 01 décembre à Yaoundé, Cameroun. Il s'agit du FAP (Cameroun), du Manga Basket (Gambie), de l'AS Police (Mali), de GS Pétroliers (Algérie), de l'ABC (Côte d'Ivoire) et de l'AS Nigelec (Niger). Les huit équipes des deux divisions seront divisées en deux groupes de quatre équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, et les équipes qui occuperont les trois premières places se qualifieront pour la saison régulière de la Basketball Africa League en mars 2020, aux côtés des champions angolais, égyptien, marocain, nigérian, sénégalais et tunisien pour compléter la liste des 12 équipes qualifiées pour la saison régulière de Basketball Africa League (BAL) 2020. Ces 12 équipes seront réparties en deux conférences (Ouest et Est). Le Final Four et la finale de cette première édition auront lieu à la Kigali Arena au Rwanda.