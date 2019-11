Ile Maurice: Vente d'alcool - Quand les enseignes devancent les autorités

Alors que les autorités ont annoncé verbalement, hier, que la vente d'alcool s'arrêtera à 18 heures ce mercredi 6 novembre, les enseignes ont préféré jouer la prudence et montrer l'exemple. Super U, Intermart ou encore Winner's ont cessé de vendre de l'alcool depuis hier. Les clients ont été informés depuis l'ouverture des magasins ce matin. Au niveau de la police, un communiqué officiel se fait toujours attendre.

Pascal Tsin, directeur général de Super U, soutient que la loi ne précise pas l'heure, mais stipule que la vente doit cesser la veille de l'élection. «À Super U, nous avons informé notre clientèle que dès l'ouverture du magasin la vente d'alcool sera interdite. Nous voulons à notre manière contribuer à ce que la loi et l'esprit de la loi soient respectés», a-t-il déclaré à l'express.

Selon un responsable chez Winner's, la vente d'alcool a cessé depuis l'ouverture du magasin ce matin. Ceci est aussi effectif chez Intermart, confie Ignace Lam, le directeur. L'heure varie entre 8 heures et 9 heures selon les magasins. Cela dit, un doute subsiste puisque la police mentionne que l'arrêt est à 18 heures. Du côté de Simla Way à Baie-du-Tombeau, on nous confirme également que la vente a été interrompue depuis l'ouverture du supermarché ce matin.

L'article 101 de l'Excise Regulation de 1994 stipule que : «No liquor and alcoholic products shall be sold (... ) -- (a) on any day on which a poll is taken in respect of any election (... (b) on any day preceding such day; and (c) on any day on which the counting of the votes takes place (... )»

Ce matin, l'inspecteur Shiva Coothen a déclaré à lexpress que la vente d'alcool est interdite à partir de minuit ce matin jusqu'à vendredi soir.

Le communiqué envoyé par la police suivant notre appel téléphonique ce mercredi.