Ile Maurice: Drogue - Un Zimbabwéen et une Mozambicaine purgent 1,7 kg d'héroïne

Plus de Rs 25 millions. C'est la valeur des 1,7 kg d'héroïne retrouvés sur deux pseudo-touristes venant de Durban, Afrique du Sud, sur le vol MK 846. Ndodana Mangena, un Zimbabwéen de 44 ans, et Fatucha Rapson, une Mozambicaine de 40 ans, ont débarqué le 27 octobre et ils avaient loué une chambre d'hôtel à Belle-Mare.

Ils sont passés par le green channel et les douaniers n'ont trouvé rien d'incriminant dans leurs bagages. Mais interrogés plus loin, l'homme a avoué avoir avalé 90 boulettes d'héroïne - 1 kg - d'une valeur de Rs 15 M et la femme 65 boulettes - 700 g - d'une valeur de Rs 10 M. Les deux mules ont été arrêtées et emmenées à l'hôpital Jeetoo pour purger la drogue.

Ndodana Mangena, un consultant médical, a purgé toutes ses doses alors que Fatucha Rapson est toujours à l'hôpital. Ils répondent d'une charge d'importation de drogue. Après sa comparution au tribunal de Mahébourg, le Zimbabwéen est retourné en cellule, la police ayant objecté à sa remise en liberté.