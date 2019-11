Ile Maurice: Saison estivale 2019-2020 - Vagues de chaleur, «flash floods» et cyclones au menu

Maurice est déjà en été depuis le 1er novembre et la saison s'achèvera le 15 mai 2020. La station météo de Vacoas, qui a publié le Summer Outlook 2019-2020 lundi dernier, prévoit des conditions extrêmes de janvier à mars prochain, avec des vagues de chaleur et des pointes de 36 °C à PortLouis et 33 °C ailleurs. Selon les chiffres du réchauffement climatique, il fera 1,5 degrés de plus globalement et, à Maurice, cette hausse pourrait atteindre 3 degrés.

Entre janvier et mars 2020, des conditions extrêmes sont attendues : vagues de chaleur, nuages orageux, tempêtes électriques, pluies torrentielles, flash floods de forte intensité, mini-tornades et cyclones avec intensification rapide. Les pluies d'été sont attendues dans la deuxième quinzaine de décembre. Jusqu'à la fin de la saison estivale, 1 400 mm de pluie sont attendus sur l'ensemble de l'île et 700 mm à Rodrigues.

Si la météo prévoit la première formation cyclonique d'ici fin novembre, la saison cyclonique verrait entre 8 à 10 formations. Toutes ne seront pas une menace directe pour Maurice mais elles vont évoluer dans la région de Diego Garcia.