Madagascar: « Tiako i Madagasikara » - Marc Ravalomanana esseulé

Le choix des candidats du parti en vue des élections communales ne fait pas l'unanimité au sein de l'ancien parti au pouvoir.

En ordre dispersé. C'est en cette position que le parti « Tiako i Madagasikara » va aborder les élections communales du 27 novembre prochain. En effet, l'ancien parti au pouvoir est actuellement frappé par une sérieuse scission. De nombreuses grandes figures du TIM connues et reconnues comme étant des proches collaborateurs et des fidèles compagnons de lutte de l'ancien président Marc Ravalomanana ont décidé de changer de cap et de soutenir le candidat du pouvoir en place, notamment pour la course à la Mairie de Tana. Un choix que bon nombre d'observateurs considèrent comme une sorte de « rébellion » ou un « coup d'Etat de Palais » (c'est selon) contre le président fondateur du parti.

Décisions. C'est la première fois depuis la création du « Tiako i Madagasikara » en 2001que le parti traverse une difficulté pareille. Que des « Zanak'i Dada » osent prendre une telle initiative et dire non aux consignes de leur leader emblématique. Et ce, même si « Dada » a toujours été accusé de dictateur et/ou d'unilatéraliste par ses partisans. Il prend seul toutes les décisions importantes concernant le parti. Pourtant, parfois, le numéro Un de l'Empire Tiko fait des mauvais choix. C'est peut-être le cas lorsqu'il a fait le choix du candidat actuel du TIM pour les communales à la Commune Urbaine d'Antananarivo. En effet, le candidat TIM à Tana ne fait pas l'unanimité au sein des partisans de Ravalo. En tout cas, le candidat malheureux de la dernière Présidentielle est plus que jamais esseulé.

Tensions. Les premières tensions au sein du parti ont débuté à propos du choix des candidats du TIM lors des dernières élections législatives où Marc Ravalomanana a écarté plusieurs parlementaires élu sous les couleurs du parti tel que l'ex-député de Tana IV, Félix Randriamandimbisoa. Cette semaine, ce dernier, avec d'autres anciens leaders du parti, entre autres, Olivier Donnat Andriamahefaparany, Voahangy Raharimanarivo, députée d'Antsimondrano et Mamy Rajhonson, député de Tana III, ainsi que d'autres personnalités qui ont toujours été fidèles à l'ancien président même durant la période de traversée du désert de 2009 à 2014, ont annoncé leur soutien au candidat Naina Andriantsitohaina. Une annonce qui s'apparente comme un divorce consommé avec Marc Ravalomanana.

Retraite politique. Reste à savoir si cette rupture sera simplement temporaire dans le cadre des législatives, ou bien il y aura une réconciliation avant la fin du quinquennat du régime Rajoelina. Si ce sera le cas, le « Tiako i Madagasikara » risque fort d'être complètement fragilisé pour affronter la prochaine élection présidentielle. Ce sera ainsi la retraite politique assurée pour Marc Ravalomanana. L'on remarque en tout cas que pour les communales qui sont une élection de proximité, le choix des acteurs politiques n'est pas basé sur les consignes du parti mais plutôt sur les convictions personnelles des acteurs politiques, et sur la prise en compte des programmes du candidat. L'on remarque que depuis la dernière élection présidentielle, une sorte de révolution est constatée au niveau de la pratique politique à Madagascar.