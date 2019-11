Soudan: Le ministre de l'agriculture ouvre la foire de agricoles technologique

Khartoum — Le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Issa Othman Sharif inaugurera à la Foire International de Khartoum, Burri, une exposition sur les technologies agricoles organisée par la Société soudanaise des zones franches de 6 - 10 novembre, avec la participation de plus de 20 entreprises publiques et privées travaillant dans le secteur agricole.

Des exportateurs, des importateurs, des entreprises de machinerie locales et internationales, des fabricants d'engrais et des technologies agricoles gouvernementales et privées, des banques, des compagnies d'assurance, des syndicats d'agriculteurs, des propriétaires agricoles, des pépinières et de nombreux autres acteurs de l'agriculture participent à l'exposition.

Le directeur général des expositions et des festivals de la FSZ a déclaré à la SUNA que l'importance de l'exposition était essentielle car l'agriculture était le pilier de l'économie soudanaise et du développement durable, ajoutant que le but de l'exposition était de fournir de service agricole intégrée pour servir les investisseurs internes et externes et de répondre aux besoins du marché en machines, semences et engrais.