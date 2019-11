Ile Maurice: Réclamation de Gulbul - Hurhangee insiste pour avoir toutes les précisions

Certaines questions sont restées sans réponses. C'est du moins ce que pense Me Ashley Hurhangee qui avait adressé 38 questions à l'avocat Raouf Gulbul après que ce dernier lui a réclamé par voie d'une plainte, des dommages de Rs 200 millions pour diffamation.

Le plaignant soutient que, le 22 novembre 2017, Me Ashley Hurhangee «avait fait publier» unse lettre adressée au commissaire de police dans l'express et sur lexpress.mu. L'affaire a été appelée hier, mardi 5 novembre, devant la Master and Registrar, Mohana Naidoo.

Me Hurhangee a, par le biais de son avocat, Antoine Domingue, Senior Counsel (SC), argué que le plaignant doit lui apporter des explications sur les points avancés dans sa plainte, afin qu'il puisse préparer une réplique au dudit document. «Je demande à ce que le plaignant me communique ses lettres de nomination comme magistrat et qu'il m'indique si sa démission en tant que magistrat faisait suite à l'annulation de Mootien Pillay lors de son procès en appel», requiert Me Hurhangee.

Ce dernier a voulu également savoir si Me Gulbul, dans sa capacité de magistrat à l'époque, avait signé un mandat de perquisition à la Brigade anti-drogue. Ce, afin d'effectuer une fouille chez un dénommé Siddick Karamtally sà quelle période.

Il va plus loin en demandant si le sergent Ollee est décédé le jour de cette perquisition. «Je voudrais savoir dans quelle circonstance et où est-il décédé.»

Le défendeur a, dans un autre volet, posé des questions en demandant si Me Raouf Gulbul avait fait l'objet d'un «audit trail» d'un Select Committee of the House. Il demande aussi à Me Gulbul s'il l'avait approché pour effectuer des démarches pour que son fils soit admis au collège Royal. «Si c'est vrai, est-ce que le plaignant avait demandé au défendeur d'organiser une rencontre avec Lucien Finette, ancien directeur du Mauritius Examination Syndicate (MES). Et est-ce que M. Finette avait refusé cette demande en présence de quelqu'un d'autre ?»

Ashley Hurhangee voulait également savoir si les anciens clients de Raouf Gulbul, en l'occurrence, Parveeza Jeeva, Zachary Bottesoie, Peroomal Veeren, Shahebzada Azaree et Siddick Islam, avaient fait des allégations contre le conseil juridique devant la commission d'enquête sur la drogue. Me Hurhangee a également voulu savoir si le plaignant avait dû «step down» comme président de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et la Law Reform Commission.

Et l'ancien candidat battu de la circonscription numéro 3 à Port-Louis (Plaine-Verte, Roche-Bois) estime pour sa part qu'il ne peut apporter des éléments de réponses vu qu'il a logé une demande de révision judiciaire en cour et du coup, ce sera subjudice de donner des précisions sur ces questions. Or, Me Antoine Domingue a soutenu, hier, que les procédures doivent être respectées à la suite d'une déposition d'un papier timbré et que sans ces éléments de réponses, les deux parties ne pourront procéder aux débats du procès qui devra être pris sur le fond. Me Domingue et l'avouée Nundah Hurhangee devront déposer de nouveau une demande de précisions en écrit le 15 janvier 2020.