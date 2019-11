Ile Maurice: Campagne électorale - Les sms pour voter pour un candidat envoyés

Plusieurs personnes ont eu la désagréable surprise de recevoir sur leur téléphone cellulaire des messages en provenance d'expéditeur inconnu. Il s'agit des messages pour voter pour un candidat d'une alliance. Ce sms en faveur de ce dernier se lit comme suit : «Kamarad #18 la clé li dans to lamain», avec le slogan de l'alliance suivi de deux liens. Ces deux liens renvoient sur la page Facebook de Rama Sithanen candidat au no18.

Nous avons sollicité le candidat de l'Alliance Nationale. Ce dernier, qui faisait du porte à porte, nous a expliqué ne pas être au courant et qu'il doit s'enquérir auprès de son fils pour en savoir plus. Il reviendra ensuite vers nous.

Cette méthode de marketing est utilisée par des marques pour vanter leurs produits ou les promotions en vigueur. Toutefois, cette activité est règlementée sous la Data Protection Act de 2017.

Comment ces personnes ont-elles reçu ces sms ciblés ? Plusieurs operateurs sous le couvert de l'anonymat expliquent que «si vous êtes un client d'un service, vous faites partie de la base de données. On ne peut toutefois vérifier la source de cette base de données. C'est au client de prendre sa responsabilité. Toutefois nous lui conseillons d'ajouter une option pour 'deregister'», a souligné une préposée d'une société engagée dans le Bulk SMS service.

La plupart des opérateurs affirment n'avoir pas été sollicités pour travailler sur les campagnes. En effet, ces derniers doivent signer un document avec le Data Protection Office pour opérer.

L'express a contacté MyT (Mauritius Telecom), Emtel et Chili (MTML). Ils n'ont pu répondre si les bases de données des numéros de portables sont vendues à des tierces personnes. Mais un préposé explique, que les personnes n'ont plus besoin de se tourner vers des opérateurs. «C'est tellement simple avec technologie. Les personnes peuvent télécharger des applications qui permettent d'envoyer des messages», souligne ce cadre dans la télécommunication.

En effet, le nombre de site web qui existe pour envoyer des sms depuis la toile est impressionnant. Il suffit d'acheter des credits ou des forfaits en ligne pour les réseaux MyT Mobile, Emtel et Chili. Les prix sont en euros ou en dollars peuvent être envoyés avec des lettres comme expéditeur. La plateforme enverra ainsi des messages vers des numéros.

Au niveau de Mauritius Telecom l'on explique que la société «complies fully to all laws and regulations of the land. With regards to our clients, we respect their confidentiality and comply to all provisions of the Data Protection Act».