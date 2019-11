Angola: PR nomme de nouveaux Conseils d'Administration

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé mardi les nouveaux Conseils d'Administration de ENSA-Entreprise publique, de l'Agence angolaise de réglementation et de surveillance des assureurs (ARSEG) et de l'Agence d'investissement et promotion des exportations (AIPEX).

Selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République, parvenu à Angop, le Chef de l'Etat a limogé le Conseil d'administration du groupe ENSA-Entreprise publique, présidé par Manuel Joaquim Gonçalves.

En conséquence, les administrateurs Manuel José Gonçalves Botelho, António Sebastião, Domingos Pedro et António Gaspar Cosme ont également été destitués de leurs fonctions.

Ainsi, João Lourenço a nommé un nouveau Conseil d'administration d'ENSA-Entreprise publique dirigé par Carlos Arménio de Almeida Duarte, et dont les administrateurs sont Amália Quintão Barbosa, Matilde Rosário Mutango Guebe, Ildo Mateus do Nascimento et Mário João Mota Lemos.

Quant au Conseil d'Administration d'ARSEG, le Président de la République a révoqué son président Aguinaldo Jaime et les administrateurs Maria Carlota de Jesus Van-Dúnem Sungo Amaral e Silva et Jesus Manuel Teixeira.

Le nouveau Conseil d'administration de l'ARSEG est composé d'Elmer Vivaldo de Sousa Serrão, son président, et des administrateurs Filomena Rossana Miguel Airosa Manjata et Jardel Silvério Duarte.

Des changements ont également été apportés au Conseil d'Administration de la Commission du marché des capitaux (CMC), avec le limogeage des administrateurs exécutifs Ottoniel Lobo Carvalho dos Santos et Elmer Vivaldo de Sousa Serrão, qui ont été remplacés par Felinto de Sousa Bravo Soares et Edna Augusta dos Santos Nunda Barbosa de Mascarenhas.

Le Président de la République a également annoncé mardi la destitution de Licínio de Freitas Vaz Contreiras du poste de président du Conseil d'administration de l'Agence d'investissement et de promotion des exportations (AIPEX), en vue de la nomination de son remplaçant António da Ressurreição Henriques da Silva.

Dalva Maurício Calombe Ringote Allen et Carlos Cépura Neto André ont également été démis de leurs fonctions d'administrateurs exécutifs de la Société de Développement de la Zone économique spéciale de Luanda-Bengo. Ces postes sont désormais occupés par Sebastião Lourenço Félix Cambanza et Carla Hermínia Gonçalves Nganga Silvestre.

Dans d'autres décrets, le Président de la République a également révoqué le secrétaire d'État aux secteurs de l'aviation civile, maritime et portuaire, et a désigné à ce poste Carlos Antão Fernandes Borges.

Sara Luísa Mateus et Bento Francisco Xavier ont également été démis de leurs fonctions de vice-gouverneurs de la province de Cuando Cubango pour les secteurs politique, social et économique, et les services techniques et les infrastructures, respectivement.

António Félix Kialunguila a été démis du poste de vice-gouverneur de la province Zaire chargé des affaires politiques, sociales et économiques.

Le Chef de l'Etat a nommé Carla Maria Domingas Cativa et Afonso de Antas Miguel aux postes de vice-gouverneurs de Cuando Cubango, respectivement pour le secteur politique, social et économique et pour les services techniques et les infrastructures.

Fernanda Deolinda Sumbo Guerra a été nommée vice-gouverneur de la province de Zaire chargé des secteurs politique, social et économique.