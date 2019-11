Afrique Centrale: Brazzaville va accueillir un forum des parlementaires sur la sécurité alimentaire

Placée sous le haut patronage du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, la rencontre visant la création du réseau des alliances des parlementaires de la sous-région se tiendra du 19 au 21 novembre.

Les assises auront pour thème « Une vision commune pour une alimentation et une nutrition améliorées à travers une agriculture durable ». L'activité est une initiative du parlement congolais en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui s'inscrit dans l'Objectif de développement durable (ODD) 2 portant sur l'éradication de la faim d'ici à 2030.

Outre le thème principal, le forum s'articulera autour de plusieurs sous-thèmes, à savoir "Le législateur face à la problématique de la lutte contre la malnutrition" ; "Le parlementaire et la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle" ; "Investissement et financement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle" ; "L'alliance parlementaire : un outil de mobilisation et de communication inter-acteurs" et, enfin, "Renforcer la coopération sous-régionale pour mieux contrôler le marché alimentaire".

Sont conviés à ce colloque différents acteurs du secteur, notamment les parlementaires des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et du parlement panafricain, les représentants des départements ministériels (Santé, Action sociale, Agriculture et élevage, Pêche et aquaculture, Education, Recherche scientifique, Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Environnement), les représentants des agences du système des Nations unies, de la société civile, etc.

Notons que dans le cadre des préparatifs de ce forum, un comité technique de différentes commissions est mis en place afin d'assurer l'organisation, la facilitation et le processus de suivi dans l'atteinte des objectifs de l'activité.