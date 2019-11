Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Les travaux du lycée moderne Kouilou/ Pointe-Noire se poursuivent normalement

Débutée il y a quelques mois, la construction de l'établissement scolaire situé à Vindoulou, dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, est confiée à la société forestière malaisienne Taman industrie limited.

Le lycée moderne interdépartemental de Vindoulou, selon le gouvernement, se construit conformément au modèle standard des lycées d'enseignement général. Le plan de cet établissement prévoit quarante-huit salles de classe, soit quatre-vingt-seize classes pédagogiques pouvant accueillir au total plus de cinq cent mille élèves au ratio raisonnable de cinquante élèves maximum par salle de classe, six laboratoires équipés, un amphithéâtre de deux cents places, une salle informatique, une bibliothèque, un complexe sportif, un internat susceptible de loger plus de trois cents personnes et des logements administratifs.

La première pierre de ce lycée a été posée le 16 décembre dernier par le Premier ministre, Clément Mouamba, en présence de quelques membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, des parents d'élèves et des invités.