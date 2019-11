Congo-Brazzaville: Football - Le Congo avec Mafoumbi, Tsoumou, Ganvoula et Andzouana, mais sans Ndockyt et Tchibota

On connait désormais la liste de joueurs retenus par Valdo pour les matchs face au Sénégal et à la Guinée Bissau, les 13 et 17 novembre prochains

Pour ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, le technicien brésilien a fait appel à 22 joueurs dont Christoffer Mafoumbi, Sylver Ganvoula et Juvhel Tsoumou, absents depuis plusieurs mois chez les Diables rouges.

Notons aussi la présence de Yhoan Andzouana, deux ans après sa sélection en RDC (resté sur le banc à Kinshasa en juin 2017), alors que Mavis Tchibota et Merveil Ndockyt, dont les absences à Bangkok avaient fait couler de l'encre, ne sont pas retenus.

Les 22 Diables rouges

Gardiens : Christoffer Mafoumbi (Blackpool/3e division/Angleterre), Pavelh Nzila (Etoile du Congo), Giscard Mavoungou (AS Cheminots)

Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre/2e division/France), Ravy Tsouka Dozi (Vasteras/2e division/Suède), Beranger Itoua (Sohar Club/Oman) Carof Bakoua et Dimitri Bissiki (AS Otoho), Dorvel Dibekou (Etoile du Congo), Hugo Konongo (Sepsi OSK/Roumanie) et Elie Ikouma (Cara)

Milieux : Amour Loussoukou (Stade Tunisien/1re division/Tunisie), Durel Avounou (SM Caen/2e division/France), Gaïus Makouta (Sporting Braga B/3e division/Portugal), Harvy Ossete (Diables noirs), Yhoan Andzouana (Roulers/2e division/Belgique)

Attaquants : Prince Ibara (Beerschot Wilrjik/2e division/Belgique), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor/1re division/Turquie), Sylver Ganvoula (Bochum/2e division/Allemagne), Junior Makiessé (AS Tataouine/1re division/Algérie), Juvhel Tsoumou (Steaua Bucarest/1re division/Bulgarie), Yann Makombo (Etoile du Congo)