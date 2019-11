Gabon: FCV/GABON - L'ONG DrépaZéroCytose GABON (SCDOGa) fait sa rentrée

L'ONG DrépaZéroCytose GABON (SCDOGa) a fait sa rentrée le 1er novembre dernier à Franceville,dans la province du Haut-Ogooué. Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet, Présidente de ladite Ong a planté le décor en présentant à l'assistance ; le récépissé provisoire reçu le 04 septembre et signé du Ministère en charge de l'Intérieur, de la Justice et Garde des Sceaux.

Heureux étaient-ils autour de la table lors de la présentation du récépissé provisoire reçu le 04 septembre et signé du Ministère en charge de l'Intérieur, de la Justice et Garde des Sceaux. Les membres de l'ONG DrépaZéroCytose GABON (SCDOGa) ne pouvaient que manifester leur bonheur quant à leurs retrouvailles. Ils peuvent exercer leur activité en toute quiétude et dans la légalité. « Je vous remercie aussi pour votre courage, l'accompagnement et l'abnégation don vous avez fait montre tout au long de l'année écoulée. Je souhaite que cette année nous tous unis pour aller encore plus loin dans nos objectifs. Merci de vous investir autant pour nos enfants drépanocytaires » a lancé Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet, Présidente de l'Ong, pour non seulement encourager les siens, mais pour les féliciter.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. La Présidente de ladite association apolitique à but non lucrative œuvrant dans le domaine de la santé dénommée ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa a, avant tout, énuméré les sujets abordés. Pour le Dr Lucrèce Délicat, épouse Loembet, il fallait procéder à l'Émargement de la liste des présents ; à la vérification et l'actualisation de la liste des membres et leurs catégories d'adhésion ; à la présentation du Rapport moral par la présidente ; du Rapport financier présenté par la trésorière ; de la Proposition et validation des projets et programmes d'activités de la nouvelle année 2019-2020 ; de la présentation du Calendrier des prochaines réunions de l'ONG et enfin des divers.

La rencontre relative à cette rentrée avait pour but d'établir un emploi du temps des activités prévues pour 2019-2020.Il s'agit de mettre un accent sur la sensibilisation ; de la signature de partenariat avec les instances pouvant aider à l'amélioration de la prise en charge des drépanocytaires. Aussi, était-il question de la mise place d'une carte de drépanocytaire. « Pour les sensibilisations, nous ciblerons les grands lycées des différentes capitales provinciales » dit la Présidente. Un arbre de Noël en faveur des drépanocytaires sera réalisé en décembre a indiqué le Dr Lucrèce Délicat,épouse Loembet "Nous allons clôturer notre année avec l'organisation des 3èmes Journées Scientifiques de La drépanocytose à Moanda prévue du 28 au 30 Mai 2020 » précise-t-elle.

La Présidente de l'ONG DrépaZéroCytose GABON (SCDOGa) a tenu à remercier ses membres pour leur abnégation, pour leur travail et le soutien apporté à l'ONG dans le cadre de la réalisation des œuvres caritatives. Les retrouvailles se sont achevées avec faste en toute convivialité.