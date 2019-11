Gabon: L'ARCEP, l'UNOCA et la Primature chez Ali Bongo Ondimba

Libreville, le 05 Novembre 2019 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour au Palais Présidentiel Messieurs Lin Mombo, François Lounceny Fall et Alain Claude Bilie-By-Nze, respectivement Président de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes( ARCEP) ; Représentant Spécial et Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA) ; et Ministre des Affaires Etrangères, ainsi que Monsieur Julien Nkoghe Bekale, Premier Ministre, chef du gouvernement.

Au cours de cette séance de travail, le Président de l'ARCEP a fait au Chef de l'Etat un point de situation sur les différents projets en cours, notamment le lancement effectif dans la capitale gabonaise tout prochainement, de la technologie 5G.

L'intéressé a indiqué au Président de la République, que le Gabon serait sur le Continent africain, parmi les tout premiers pays à lancer cette nouvelle technologie en matière de communication.

Le Représentant des Nations Unies a pour sa part, transmis un message d'amitié du Secrétaire Général des Nations Unies au Chef de l'Etat et lui a exprimé ses félicitations pour son engagement personnel concernant les réformes mises en oeuvre au sein de la CEEAC, notamment la construction de la nouvelle architecture de cette Institution qui renforcera l'intégration sous régionale et permettra d'asseoir un espace de paix et de sécurité en Afrique Centrale.

Il a en outre réitéré au Président de la République, le soutien des Nations Unies qui attache de l'importance à la réforme de cette Organisation sous régionale. En sa qualité de Président en Exercice de la CEEAC, le Président de la République et son hôte ont fait un tour d'horizon des dossiers de l'heure et ils ont échangé sur la tenue prochaine à Libreville, d'une Conférence Extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de notre organisation.

Enfin, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Julien Nkoghe Bekale, a au cours de l'entrevue que le Chef de l'Etat lui a accordée, présenté le rapport des différentes activités du Gouvernement.

