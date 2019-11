Togo: Signature de partenariat entre ESA-Togo et CESAG de Dakar

C'est officiel, les échanges d'enseignants-chercheurs et des étudiants sont désormais possible entre l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) du Togo et le CESAG (Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion) du Sénégal.

Les deux institutions d'enseignement supérieur ont scellé une convention cadre de partenariat le samedi 02 Novembre 2019 à Dakar.

Il s'agit d'un partenariat qui met en relief le développement conjoint des programmes de recherche, l'échange des formateurs et experts, le renforcement de capacité des enseignants-chercheurs des deux institutions, l'accueil des chercheurs dans les laboratoires des deux institutions dans le cadre d'un partenariat sud-sud.

Deux interventions ont meuble la cérémonie de signature de cette convention. D'abord hôte de l'évènement, le Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA est revenu sur l'utilité d'une telle convention et trouve qu'il est impérieux de travailler en synergie afin d'aboutir à un résultat probant dans l'enseignement supérieur.

A la tête de la délégation de l'ESA qui a fait le déplacement de Dakar pour la circonstance, Dr Charles BIRREGAH Fondateur Directeur Général de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) estime que ce partenariat ESA-CESAG vient sceller l'avenir des deux institutions universitaires pour plusieurs générations à venir mais aussi celui de deux nations et partant de toute l'Afrique, vu que l'ESA dispose des étudiants de plusieurs nationalités africaines au sein de son effectif.

Il a expliqué le bien-fondé de sa motivation à aller sceller ce partenariat par la réalité selon laquelle, « les africains doivent prendre leur destin en main » et a impérativement besoin des ressources humaines dans divers domaines de Gestion pour son développement.

Il a dès lors convié, une nouvelle fois, les étudiants à accompagner ce chantier de développement de l'Afrique en se positionnant au mieux sur le marché de l'emploi sur le continent et au-delà des frontières du continent.

« Que la jeunesse togolaise compte sur nous ESA et CESAG pour les aider à s'outiller pour jouer leur partition dans cette dynamique de construction de l'Afrique », a-t-il lancé.

Pour ce partenariat que le fondateur de l'ESA a qualifié d'« historique », il a aussi tourné un regard vers les gouvernements des deux pays (Togo et Sénégal) à les accompagner dans ce deal qui vient supprimer les frontières artificielles existantes.

Le Directeur du CESAG a vu derrière ce partenariat la création d'« un réel cadre dynamique pour une meilleure formation de l'enseignement supérieur » dont la finalité est d'« améliorer la qualité de la formation de nos deux institutions ».

Ce qui, d'après lui, réjouit le CESAG, et l'a motivé à se mettre en coopération avec « une école dont le rayonnement dépasse les frontières », telle que l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA).

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités sénégalaises notamment le Ministre de l'emploi, le 3eme vice-président de l'Assemblée Nationale représentant le Président de l'Assemblée Nationale sénégalaise, l'Ambassadeur de Rwanda au Sénégal, les enseignants-chercheurs du CESAG.

Il faut souligner que l'ESA est un établissement privé d'enseignement supérieur au Togo dont les diplômes sont certifiés ISO 9001 version 2015 et reconnus par l'Etat togolais.

Elle a reçu seize (16) distinctions honorifiques, onze (11) partenariats avec des grandes universités et Ecoles, trois (3) partenariats financiers, six (6) diplômes accrédités par le CAMES et douze (12) en cours d'accréditation CAMES. ESA a deux sites (un site à Agoè et un autre à Super-Taco).