Sénégal: Finalisation de la lettre de politique sectorielle de la microfinance - Zahra Iyane Thiam s'engage

La deuxième édition du salon tournant de l'économie sociale et solidaire tenue du 29 octobre au 05 novembre 2019 à Dakar a été clôturée avant-hier par le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam.

A l'issue de ce salon, d'importantes conclusions et recommandations ont été formulées par des experts et spécialistes dont la mise en application par le département dudit ministère et qui devrait placer le Sénégal sur les rampes de l'émergence.

Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a présidé la cérémonie de clôture du deuxième salon tournant de l'économie sociale et solidaire.

A cette occasion, le ministre s'est engagé, avant la fin de l'année 2019, à inscrire les recommandations formulées lors du salon sur les priorités de son département.

Dans ce sens, confie-t-elle, «il procédera à la finalisation de la lettre de politique sectorielle de la microfinance et l'ESS qui prendra en compte, dans son opérationnalisation la mise en place de mécanismes de financement adaptés durables et innovants ainsi qu'à l'élaboration d'un cadre juridique approprié en particulier la loi d'orientation du secteur l'ESS».

Selon le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, il s'agit de considérer ce secteur comme un levier d'actions prioritaires au service de l'inclusion sociale et de la croissance harmonieuse et durable.

Dans le domaine de l'habitat social et de la sécurité sociale, «des propositions ont été faites pour faciliter et garantir la sécurisation des opérations au profit des acteurs et des dispositifs adéquats pour les coûts de transactions», déclare-t-elle.

De même, elle annonce qu'un accent particulier a été mis sur la mise en œuvre de la loi sur le contenu local en tissant des partenariats gagnant-gagnant entre les investisseurs étrangers et les opérations économiques locaux dans l'exploitation des différentes chaines de valeur.

Pour corriger les inégalités, garantir l'épanouissement des populations vulnérables et renforcer les capacités d'interventions des acteurs, le ministre de la microfinance et son département compte apporter des contributions dignes d'intérêt, face aux fortes exigences et impératives du moment. Quant à prochaine édition du salon tournant de l'économie sociale et solidaire, elle se tiendra en Côte-d'Ivoire en 2021, annonce-t-elle.