Sénégal: Sécurité et sureté aéroportuaire - La socièté TSA obtient son 400éme agent certifié

Conformément aux exigences internationales en matière de sureté, cette certification est délivrée par l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), aux agents qui opèrent le contrôle d'accès sur l'aéroport international Blaise Diagne.

La société Téranga sureté aéroportuaire (Tsa) a reçu le 400ème certificat d'aptitude à la mise en œuvre des mesures de sureté aéroportuaire (Camsa). La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée hier, mardi 5 novembre.

Ce processus de certification mis en œuvre par l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) résulte des normes et pratiques recommandées par l'annexe 17 à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

Il a été appliqué au niveau national en conformité avec les dispositions en vigueur notamment le décret 2015 -1969 portant organisation du système national de sureté de l'aviation civile.

«C'est un long processus qui commence depuis l'agrément des instituteurs qui sont chargés de mener la formation en interne jusqu'à l'évaluation de l'apprenant sur le site.

On ne se limite pas à vérifier les compétences théoriques de l'agent de sureté, mais on le trouve sur son poste de travail pour voir comment il arrive à mettre en œuvre les connaissances acquises», a soutenu le directeur général de l'Anacim Magueye Marame Ndaw.

Selon lui, le transport aérien sans des agents de sureté compétents et rigoureux est voué à l'échec. Car, soutient-il, il est le transport le plus sûr mais également le plus vulnérable.

Dans un contexte caractérisé par des risques et des menaces sans cesse de la sureté et la sécurité des passagers et des avions, le secrétaire général du ministre du tourisme et des transports aériens, Mathiako Bessane a estimé que tous les efforts consentis par l'Etat du Sénégal devront s'adosser sur un système d'aviation civile sûr afin d'atteindre l'objectif de la performance. Ainsi invite-t-il la Tsa à combler rapidement le déficit en agent certifié de sureté exécutant les taches aéroportuaires.

«En augmentant notre niveau de sureté, nous aurons la confiance du monde en notre système d'aviation et fournissons une base solide qui permettra à notre pays de capter une part importante de la croissance à venir du trafic aérien en Afrique et dans le monde», soutient-il.