Algérie: Saisie de 630 kg de kif traité à Béchar

Alger — Six-cents-trente (630) kilogrammes de kif traité ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une patrouille de fouille menée mardi près de la zone frontalière de Béni-Ouenif, à Béchar, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 5 novembre 2019 lors d'une patrouille de fouille menée près de la zone frontalière de Béni-Oeunif à Béchar (3ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à 6 quintaux et 30 kilogrammes", précise le communiqué.

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire) et Tindouf (3ème Région militaire), 22 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 3 motos, 21 groupes électrogènes, 18 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et d'autres objets", note la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi (5ème Région militaire), un individu et saisi 2 fusils de chasse, un pistolet de confection artisanale, ainsi que des substances et des outils servant dans la fabrication d'armes et de munitions, alors que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naâma", ajoute le communiqué.