Ile Maurice: Propos diffamatoires - Sanjeev Teeluckdharry porte plainte contre Madan Dulloo

Il demande à la police de mener une enquête et se dit léser de par les propos tenus par Madan Dulloo. C'est la raison pour laquelle Me Sanjeev Teeluckdharry a saisi la police de Piton ce mercredi 6 novembre. L'homme de loi raconte qu'il a pris connaissance des propos du candidat du MMM après que celui-ci a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Cela, suivant des débats sur une radio privée.

Pour le plaignant, il est clair, dit-il, que Madan Dulloo aurait insinué qu'il est un trafiquant de drogue et l'homme de 44 ans estime que ce sont des propos «malicieux, vexatoires et sans fondement» et ayant pour but de faire un «character assassination». Me Teeluckdharry va plus loin dans sa déposition et affirme que le candidat mauve a transgressé les limites de la liberté d'expression et soutient que les propos tenus sont diffamatoires.

«Ces propos ont porté préjudice à mon caractère et ma réputation en tant qu'homme de loi et Madan Dulloo devrait savoir que l'affaire portant sur le rapport de la commission d'enquête sur la drogue est 'subjudice' vu que je conteste les conclusions devant la Cour suprême par voie de révision judiciaire.» L'ancien Deputy Speaker qui se dit être un «citoyen intègre» demande qu'une enquête policière soit instituée.