Cote d'Ivoire: Coalition pour la démocratie/CDRP - Henri Bédié désigné président et Guikahué, Secrétaire permanent

Les présidents et Secrétaires généraux des 17 partis signataires de la plateforme, non idéologique initiée par le président Henri Konan Bédié, se sont réunis en séance de travail, ce mercredi 6 novembre 2019, à Daoukro. Tous étaient présents ou représentés. La réunion s'est tenue sous la houlette du président du PDCI-RDA.

A l'ouverture des travaux, le président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) s'est adressé aux membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP).

« C'est un agréable plaisir pour moi de vous recevoir ce matin à Daoukro, dans le cadre de la finalisation du cadre de notre collaboration, telle que nous l'avons définie à travers la charte que nous avons adoptée depuis le 02 août 2019. Je vous souhaite la bienvenue à Daoukro et vous remercie d'avoir effectué ce déplacement », a dit le président du PDCI-RDA avant de justifier son immense joie.

« En effet, ce déplacement, qui me réjouit, est la preuve de notre engagement et notre détermination partagés à œuvrer, conjointement et ardemment, au succès des activités de notre plateforme ».

Il a félicité de façon collective les différents membres de la CDRP tout en donnant l'ordre du jour. «Je voudrais également vous féliciter pour avoir su conduire collectivement les travaux qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir :

-la mise en place des structures de notre plateforme,

-la date de signature de notre manifeste appel adressé au peuple de Côte d'Ivoire, l'invitant à l'union et à la réconciliation nationale pour bâtir ensemble un État de droit, protecteur de nos libertés individuelles et collectives.

La signature de ce manifeste, consacrera le début officiel de nos activités», a signifié le président Henri Konan Bédié.

Pour l'ouverture des travaux, il a donné la parole au Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA pour donner lecture:

1-du rapport des activités,

2-de l'ordre du jour de la présente séance de travail.

Après la lecture du rapport des activités, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Il est ressorti de ce conclave entre présidents et Secrétaires généraux des partis membres de la Coalition, la mise en place des structures de la Coalition, les noms du président de la Cdrp et son secrétaire permanent. Il s'agit pour la présidence de la conférence des présidents de la CDRP, du président Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda, initiateur de ladite plateforme non idéologique, et pour le Secrétariat permanent du Pr Maurice Kakou Guikahué. Les deux personnalités ont été désignées à l'unanimité des présidents et des secrétaires généraux.

Dans son mot de clôture de cette séance de travail, le président Bédié dira : « Nous voilà aux termes de nos travaux de mise en place des structures de notre plateforme. Je voudrais tout d'abord vous féliciter ; nous féliciter pour le respect mutuel et la cohésion, dont nous avons su faire montre tout au long de nos travaux. Cela nous a permis de choisir, de façon consensuelle, deux d'entre nous pour œuvrer au bon fonctionnement de notre plateforme, selon l'esprit et la lettre de notre charte ».

Et d'annoncer les structures et les dirigeants choisis pour mener la CDRP vers ses objectifs.

« Désigné par vos soins, Président de la Conférence des Présidents de la CDRP, notre plateforme, je voudrais vous :

1- remercier pour la confiance placée en moi, pour présider la Conférence des Présidents de notre Coalition,

2- traduire toute ma joie et ma fierté pour mener efficacement avec vous les missions assignées à notre plateforme.

En notre nom à tous, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Monsieur Maurice Kakou GUIKAHUE, désigné Secrétaire Permanent de notre Coalition. » Puis, le tout nouveau président de la Conférence des présidents des partis membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix a exprimé sa reconnaissance à ses pairs présidents et aux membres de cette plateforme non idéologique. «Enfin, tout en vous exprimant toute ma reconnaissance, je m'engage à œuvrer au fonctionnement harmonieux et efficace de notre coalition.

Bon vent à la CDRP pour que les idéaux de la CDRP triomphent pour le bonheur des ivoiriens dans une Côte d'Ivoire démocratique, unie, réconciliée et prospère», a conclu le président Henri Konan Bédié, président de la Conférence des présidents des partis membres de la CDRP.

La séance a été levée après que le porte-parole Ouattara Gnonzié du RPPP ait expliqué les raisons des choix de façon unanime du président Bédié et de Guikahué pour conduire les structures de ladite coalition.

DIRCOM PDCI-RDA