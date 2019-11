Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'Uemoa - Oragroup lance une nouvelle émission de billets de trésorerie

Le Groupe bancaire panafricain Oragroup lance une émission de billets de trésorerie pour un montant total de 35 milliards de FCfa (53,3 millions d'euros) par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) du 5 novembre au 4 décembre 2019, après avoir obtenu l'agrément de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

«D'une maturité de 2 ans avec une rémunération de 6,1 % l'an, cette opération est co-arrangée par les Sociétés de gestion et d'intermédiation, SGI Togo et CGF Bourse, et bénéficie d'une garantie à 100 % en intérêt et capital par l'African Guarantee Fund (Agf West Africa) », renseigne un communiqué transmis au journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) .

Les souscriptions peuvent être effectuées auprès de toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation agréées de l'Uemoa. En 2016 et 2017, rappelle-t-on,

Oragroup avait déjà effectué avec succès une émission de billets de trésorerie en deux tranches d'un montant de 35 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Depuis avril 2019, Oragroup est également coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), à hauteur de 20% de son capital, après le succès de l'offre publique de vente souscrite à 100 % en 2018, soit une levée de 56,92 milliards de FCfa (86 millions d'euros) et la plus grosse opération jamais réalisée à la BRVM.

« Ces levées sur le marché financier régional traduisent une marque de confiance forte envers Oragroup, ses performances financières, son modèle d'affaires et sa stratégie de croissance.

Cette nouvelle opération créatrice de valeur pour les investisseurs va nous permettre de poursuivre notre développement au service de nos clients et du financement des économies régionales », déclare le directeur général d'Oragroup, Ferdinand Ngon Kemoum.

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée Conakry, Mauritanie).

Avec 149 agences bancaires et 1 857 collaborateurs, Oragroup propose à ses 485 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, Pme et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes,

Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche Rse qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.