Cote d'Ivoire: Organisation des élections présidentielles en 2020 - La CEI et la CENI veulent mutualiser leurs forces

Le mardi 5 novembre 2019, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, président de la Commission électorale indépendante (Cei), a reçu en audience au siège de l'institution à Abidjan-Cocody, son homologue Burkinabè, Newton Ahmed Barry, président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Deux points ont meublé cette rencontre entre les deux présidents. L'un a été de féliciter le président Kuibiert pour son élection à la tête de la Cei, et l'autre, discuter d'une collaboration bilatérale en vue de réussir le pari de l'organisation des élections présidentielles de 2020.

« Je suis venu rendre une visite de courtoisie à mon frère, le président de la Commission électorale de Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a été porté à la tête de l'institution, nous n'avions pas eu la chance de le rencontrer.

Et donc, nous sommes venu le rencontrer pour le féliciter et prier Dieu, qu'il l'accompagne dans la lourde mission que les Ivoiriens lui ont confiée », a dit Ahmed Barry au sortir de la rencontre.

Sur le second point, il a dit : « ( le Burkina comme la Côte d'Ivoire, doit organiser des élections capitales en 2020. Et au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest(Cedeao) notamment au niveau du réseau des commissions électorales, nous avons institué des concertations et un processus de mutualisation dans le cadre du processus électoral.

Et je suis venu effectivement m'entretenir avec mon homologue sur les élections à venir pour voir ensemble comment nous pouvons travailler pour s'assister mutuellement », a-t-il conclu.

Coulibaly-Kuibiert a traduit toute sa reconnaissance à son homologue du Burkina pour cette marque de considération, avant d'ajouter : « C'est un pays-frère, le Burkina Faso. Et c'est un honneur de recevoir le président de la Céni. En cette matière, nous avons besoin d'expérience, de partager nos compétences. Et on en tire satisfaction ».