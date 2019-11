Ethiopie/Cote d'Ivoire: Eliminatoires CAN 2021 - Un commando de 24 joueurs pour affronter le Niger et l'Ethiopie

Les 16 et 19 novembre, la Côte d'Ivoire entrera de plain-pied dans la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021.

Ibrahim Kamara, le sélectionneur national, est sorti de son silence hier. Face à la presse, à une semaine de la première sortie officielle de son groupe, depuis la Can 2019 en Egypte, il a dévoilé une liste de 24 joueurs comportant trois gardiens de but, huit défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants.

Le groupe qu'il a retenu pour disputer les 1ere et 2e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

Cinq mois après la Can 2019 où les Eléphants ont été éliminés en quarts de finale par l'Algérie, et après trois matches amicaux en France (une défaite, deux victoires), le sélectionneur national se veut plutôt rassurant.

Comme il fallait s'y attendre, Ibrahim Kamara a battu le rappel de tous les joueurs ivoiriens en forme du moment. Sauf, Yao Kouassi Lombe Gervais dit Gervinho, le virevoltant ailier de Parme sur lequel le technicien semble définitivement avoir mis une croix.

C'est pratiquement le même groupe qui a brillé (3-1) en match amical, le 13 octobre dernier, contre la République démocratique du Congo au stade de la Licorne d'Amiens, en France.

Des deux absents de la liste ce jour-là, seul Maxwell Cornet, l'attaquant lyonnais, est de retour. Ce qui n'est pas le cas de Jonathan Kodjia, qui souffre d'un manque de temps de jeu en club.

On ne devrait pas être surpris de voir dans la cage des Eléphants, Sylvain Gbohouo, et devant lui une défense pilotée par Ismaël Traoré et Wilfried Kanon, avec Serge Aurier à droite et Ghislain Konan à gauche.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Kamara va sûrement miser sur Franck Kessié, Habib Maïga, Ibrahim Sangaré et Fofana Séko dans l'entre-jeu. Tandis que Wilfried Zaha, Max Gradel et Pépé (ou Roger Assalé, Christian Kouamé) tenteront de faire le job en attaque.