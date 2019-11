Sénégal: Promotion des partenariats publics-privés - Amadou Hott annonce de nouvelles réformes

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a présidé ce mercredi, les rencontres d'information, de partage de connaissances et de mise en réseau de développement du secteur privé des Acp (Afrique-Caraïbes et Pacifique).

Il a saisi cette occasion pour annoncer de nouvelles réformes, en vue de promouvoir au Sénégal davantage de projets dans le cadre du partenariat public-privé.

«Le Sénégal va faire d'autres réformes notamment la revue de la loi sur le partenariat public-privé pour plus de souplesse, de flexibilité», a déclaré M. Hott.

« Nous allons, dès cette année, revoir notre loi Ppp et élaborer une stratégie de développement du secteur privé qui sera sanctionnée par une loi », a-t-il dit.

Selon lui, le développement d'un secteur commercial africain plus concurrentiel, actif sur les marchés locaux, régionaux et internationaux exige plusieurs paramètres.

Il y a à son avis, la promotion d'un cadre stratégique et réglementaire favorisant l'émergence d'un secteur privé local et concurrentiel qui tient compte du secteur informel ; l'amélioration des possibilités d'exportation et d'accès aux marchés et le renforcement des capacités productives, entrepreneuriales dans les secteurs qui peuvent contribuer à atteindre une croissance plus inclusive, plus durable et plus créatrice d'emplois.

Lors de la rencontre, il a révélé qu'un partenariat pour les réformes sera signé avec l'Allemagne à Berlin le 19 novembre prochain, en présence du président de la République, Macky Sall. Selon le ministre de l'Economie,

Il y a quatre réformes majeures et un don important de l'Allemagne qui va accompagner ces réformes.

Une partie de ces réformes, précise-t-il, c'est la création d'un fonds dédié aux moyennes et petites entreprises et destiné à donner des prêts tout en activant le secteur de la banque locale.