Angola: Une gouvernante souligne le rôle de l'église dans la moralisation de la société

Huambo (Angola) — La gouverneure de la province de Huambo, Joana Lina, a déclaré mercredi que l'implication de l'église dans la moralisation de la société était un impératif indispensable, étant donné son rôle important dans l'harmonisation des communautés, la préservation de la paix et la consolidation de l'unité et de la réconciliation nationales

La gouvernante a fait ces déclarations lors de l'ouverture de l'Atelier national sur «Les valeurs religieuses et le capital humain à la lumière des objectifs du développement durable», à l'initiative du Conseil des églises chrétiennes d'Angola (CICA), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Joana Lina a dit que les autorités continuaient à respecter les différentes confessions religieuses, fondées sur la Constitution et la loi, raison pour laquelle elles inculquent à leurs membres les valeurs et les principes de bonnes pratiques sociales, de sorte que les familles soient le véritable pilier de la construction d'une société plus juste.

Elle a souligné que l'Agenda de développement durable à l'horizon 2030, visant à transformer le monde, constituait une vision commune aux 193 États membres de l'ONU pour répondre aux besoins des populations des pays en développement et comme évolués, démontrant ainsi son caractère universel.

La responsable a affirmé que la coopération avec les Nations Unies contribuait à la création d'un mécanisme commun d'analyse de la situation du pays par rapport aux objectifs de développement durable: élimination de la pauvreté, élimination de la faim, accès à la santé et à une éducation de qualité, équilibre hommes-femmes, garantie de l'eau potable et de l'électricité, entre autres hypothèses.

Pour cette raison, selon Joana Lina, l'Exécutif accorde une attention particulière au secteur social afin de fournir aux citoyens les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour être productifs et de bons travailleurs, et ainsi influer sur le taux de croissance du pays.

L'événement, qui se termine jeudi, et auquel participent des pasteurs des églises membres de la CICA, des responsables d'associations de jeunesse et des femmes des dénominations susmentionnées, porte sur des thèmes tels que «Défis et avancées de la Conférence internationale de la population», «Femmes et filles - un investissement pour atteindre les objectifs du développement durable ».

Parmi les autres sujets abordés: «Planification familiale et santé génésique - Défis et opportunités pour l'Église», «Théologie du développement et promotion de l'égalité des sexes» et «L'éducation sexuelle et procréative d'un point de vue théologique (expérience mozambicaine)».