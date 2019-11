Madagascar: Andry Rajoelina - Un « Rakibolana » pour tous les écoliers et collégiens

Comme cette petite fille, tous les élèves des écoles primaires publiques auront droit à un « Rakibolana », une tablette et des fournitures scolaires.

Le Chef de l'Etat était à Ampefiloha Ambodirano hier pour concrétiser son « velirano » qui consiste à la réforme du système éducatif.

Historique. Le président Andry Rajoelina veut marquer un peu plus l'histoire. Hier, il a effectué une descente à l'Ecole Primaire Publique d'Ampefiloha Ambodirano, un des quartiers défavorisés de la capitale, pour lancer officiellement le « Rakibolana Malagasy ». En effet, le régime vient d'éditer un dictionnaire pour améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar. Un projet rentrant dans le cadre de l'engagement « numéro 4 » qui consiste à faciliter l'accès à l'éducation pour tous. Durant la descente d'hier, Andry Rajoelina a annoncé que tous les écoliers et les collégiens de toutes les écoles publiques de Madagascar auront droit à ce « Rakibolana ». Les élèves de l'EPP Ampefiloha Ambodirano sont donc les premiers bénéficiaires de ce projet que l'on peut qualifier d'« innovateur » et/ou « révolutionnaire ». Il s'agit en effet d'une grande première durant tous les régimes qui se sont succédé. Le choix d'Ampefiloha Ambodirano n'est pas du tout anodin dans la mesure où lorsqu'il était élu Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo en 2007, Andry Rajoelina a obtenu 100% des voix au niveau des bureaux de vote de ce quartier. Depuis, il a toujours obtenu un score élevé au niveau de cette circonscription. La décision du Chef de l'Etat se présente donc comme un retour d'ascenseur vis-à-vis des habitants du bas quartier. D'autant plus que lors de cette descente, il ne s'est pas contenté d'offrir des kits scolaires aux 905 élèves de cette EPP. Andry Rajoelina va aussi payer les droits d'entrée de tous les élèves de l'école.

Armoiries de la République. Si la distribution de kits scolaires est une pratique courante depuis plusieurs années, cette année, ce sera un évènement assez particulier car mis à part le « Rakibolana », les élèves auront aussi droit à une tablette pédagogique. Les 140 enfants qui vont passer les épreuves du CEPE cette année ont reçu chacun une tablette qui va les aider à assimiler toutes les matières. « La distribution de ces nouvelles fournitures scolaires se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la fin d'année. Tous les enfants malgaches en auront », a annoncé le président de la République. Les armoiries de la République et l'hymne national sont inscrits sur ces nouveaux « Rakibolana », tablettes et cahiers. « Une manière d'inculquer aux enfants le patriotisme », a soutenu Andry Rajoelina. Actuellement, le Ministère de l'Education nationale est en train de se préparer pour la distribution de manuels et de livres scolaires pour tous les élèves qui vont passer les examens officiels, CEPE, BEPC et BAC. Par ailleurs, au mois de janvier prochain, le régime prévoit la distribution de tabliers et d'uniformes au niveau de toutes les écoles publiques. Il serait même question de la dotation de chaussures à tous les enfants d'ici à la fin du premier mandat de « Zandry kely ». Durant son passage à Ampefiloha Ambodirano, Andry Rajoelina a annoncé le recrutement, en tant que fonctionnaires de 8 enseignants FRAM et du gardien de cette école.